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6 de octubre 2026 - 09:25

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 6 de octubre

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

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Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista se ubica este martes 6 de octubre a $1.520 para la venta. Tras un septiembre complejo para los activos argentinos —acciones y bonos— octubre parece extender ese mal desempeño.

El riesgo país y los bonos en dólares se recuperan en Wall Street en sintonía con la fuerte alza de los activos de Brasil tras la victoria de Flávio Bolsonaro frente a Lula Da Silva. En ese marco, los ADRs treparon hasta más de 7%, lo bonos subieron y el riesgo país retrocedió.

Este martes, el BCRA publicará el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del mes de septiembre.

Las acciones de la petrolera Rockhopper se derrumbaron 15,2% tras ratificar su proyecto en Malvinas

Tras confirmar el cronograma de producción para 2028 en las Malvinas, la petrolera británica Rockhopper sufrió una caída acumulada de 29% en el mes. Sanciones geopolíticas de la Argentina e interrogantes técnicos sobre la viabilidad económica del activo siembran dudas.

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Si bien la mayoría de los analistas destaca que una victoria del candidato opositor podría beneficiar al gobierno de Milei, existen algunas interrogantes que podrían perjudicar a las exportaciones argentinas al país vecino.

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Según estimaciones privadas, la industria también arrojó una caída mensual del 3% y un retroceso trimestral del 9,2%.

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Por Solange Rial

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