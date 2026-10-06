Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 6 de octubre

El dólar mayorista se ubica este martes 6 de octubre a $1.520 para la venta. Tras un septiembre complejo para los activos argentinos —acciones y bonos— octubre parece extender ese mal desempeño.
Las acciones de la petrolera Rockhopper se derrumbaron 15,2% tras ratificar su proyecto en Malvinas
Tras confirmar el cronograma de producción para 2028 en las Malvinas, la petrolera británica Rockhopper sufrió una caída acumulada de 29% en el mes. Sanciones geopolíticas de la Argentina e interrogantes técnicos sobre la viabilidad económica del activo siembran dudas.