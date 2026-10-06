Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 6 de octubre

El dólar mayorista se ubica este martes 6 de octubre a $1.520 para la venta. Tras un septiembre complejo para los activos argentinos — acciones y bonos — octubre parece extender ese mal desempeño.

El riesgo país y los bonos en dólares se recuperan en Wall Street en sintonía con la fuerte alza de los activos de Brasil tras la victoria de Flávio Bolsonaro frente a Lula Da Silva. En ese marco, los ADRs treparon hasta más de 7%, lo bonos subieron y el riesgo país retrocedió.