Diputados retoma el debate por la ley de Defensa de la Soberanía tras el escándalo en comisión

La iniciativa del Gobierno será analizada nuevamente en un plenario de comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores. Participarán 13 expositores propuestos por bloques opositores, entre exfuncionarios, especialistas y referentes vinculados con la cuestión Malvinas.

La Cámara de Diputados retomará este martes el debate en comisión del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional , en una segunda jornada informativa que tendrá como protagonistas a especialistas y referentes convocados por la oposición. El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto fue citado para las 15.30 en el Anexo C de la Cámara baja.

La reunión se realizará después de una primera jornada que terminó de manera abrupta a raíz de los fuertes cruces entre el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois y legisladores de La Libertad Avanza . Los enfrentamientos interrumpieron en varias oportunidades las exposiciones de funcionarios del Poder Ejecutivo y terminaron desplazando el eje de la discusión sobre el proyecto.

Para esta segunda instancia fueron convocados 13 expositores propuestos por distintos bloques de la oposición. Entre ellos se encuentran los exsecretarios de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur Daniel Filmus y Guillermo Carmona , además de especialistas, académicos, representantes de organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos y referentes de entidades de excombatientes.

También participará el intendente de Punta Indio, David Angueira , cuyo municipio tiene bajo su jurisdicción la Base Aeronaval ubicada en esa localidad bonaerense. La presencia del jefe comunal adquiere relevancia en medio de las discusiones sobre el denominado Plan Dédalo de la Armada y las advertencias opositoras sobre el futuro de esa instalación militar.

El debate por el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional estuvo marcado por fuertes discusiones.

La lista de invitados incluye además a Jerónimo Guerrero Iraola , abogado del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, y a Daniel Guzmán , veterano de guerra y representante del Observatorio Malvinas. También fueron convocados Paula Litvachky , directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, y los docentes universitarios Luciano Anzelini, Sergio Eissa y Raúl Ferreyra .

Completan la nómina la investigadora Mariana Altieri, directora ejecutiva de la Fundación Meridiano de Estudios Internacionales, Pablo Testori Schroeder, especialista en criminalística y docente universitario, el perito naval Fernando Morales y Víctor Sierra, representante del Centro de Ex Combatientes del Atlántico Sur.

Ley de Soberanía Nacional: qué propone el proyecto del Ejecutivo

El proyecto que se encuentra bajo análisis fue enviado por el Poder Ejecutivo y propone reforzar las herramientas legales vinculadas con la defensa de la soberanía nacional. Entre sus principales disposiciones contempla un endurecimiento de las sanciones para empresas que desarrollen determinadas actividades en el área vinculada a las Islas Malvinas.

El tratamiento de la iniciativa se da además en un contexto marcado por el debate sobre la política del Gobierno respecto de la soberanía territorial y la presencia de capitales extranjeros en sectores considerados estratégicos. En ese marco, el reciente fallo de la Corte Suprema sobre la ley de Tierras volvió a colocar en el centro de la discusión el alcance de las restricciones para la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros.

La primera reunión había contado con la presencia de Paula Tadei, en representación de la Secretaría Legal y Técnica, y de Juan Ignacio Stampalija, secretario de Legal y Administración del Ministerio de Economía. Las exposiciones de los funcionarios quedaron atravesadas por los enfrentamientos entre Grabois y legisladores oficialistas, que derivaron en interrupciones y terminaron forzando el cierre anticipado del encuentro.

La nueva jornada estará encabezada por el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Carlos Zapata, quien estará acompañado por Laura Rodríguez Machado, titular de Legislación Penal, y Juliana Santillán, al frente de Relaciones Exteriores y Culto. El objetivo es avanzar con la ronda de exposiciones antes de que las comisiones comiencen a discutir el articulado y la eventual firma de un dictamen.