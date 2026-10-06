Créditos hipotecarios UVA: el Gobierno adjudicó $200.000 millones a 12 bancos y amplía el acceso a la vivienda

La segunda licitación del FGS recibió ofertas por $246.000 millones. Los préstamos tendrán una tasa máxima de UVA + 7,5%, un plazo mínimo de 15 años.

El crédito hipotecario vuelve a tomar impulso: el FGS adjudicó $200.000 millones a los bancos para financiar viviendas

El Gobierno concretó la segunda licitación de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES destinada a ampliar el financiamiento hipotecario para vivienda. En esta oportunidad, los bancos presentaron ofertas por $246.000 millones , por encima de los $200.000 millones disponibles, y finalmente 12 entidades resultaron adjudicatarias , entre ellas Banco Nación y Banco Ciudad. El resultado fue informado este martes por el Banco Central .

La operación forma parte del programa que prevé movilizar hasta $2 billones del FGS , mediante diez licitaciones sucesivas de $200.000 millones. El objetivo es que los recursos lleguen a las familias a través de créditos hipotecarios UVA destinados a la compra, construcción, ampliación y refacción de viviendas.

La segunda licitación amplía además el universo de potenciales tomadores respecto de la primera etapa. Ya no se contempla únicamente a quienes buscan acceder a una primera vivienda: el nuevo esquema incorpora a personas que sean titulares de un inmueble pero no puedan disponer de su uso.

El cambio puede alcanzar, por ejemplo, a quienes recibieron una propiedad por herencia pero no pueden habitarla porque existe un usufructo, o a quienes tienen la nuda propiedad de un inmueble. También abre una posibilidad para familias que necesitan cambiar su vivienda por otra de mayor superficie, aunque el alcance concreto dependerá de cómo cada banco interprete y aplique el concepto de ampliación y las demás condiciones del programa.

Los bancos que reciben el fondeo deberán ofrecer préstamos hipotecarios bajo las condiciones establecidas para el programa. Los créditos deberán contar con un plazo mínimo de 15 años y una tasa que no podrá superar UVA + 7,5% anual .

Comunicación del Banco Central: se conocieron los resultados de la segunda licitación de fondos del FGS de ANSeS para impulsar créditos hipotecarios Banco Central

El monto máximo previsto por persona es de 150.000 UVA, que según las referencias utilizadas para el programa equivale actualmente a unos $321 millones o u$s208.000. El financiamiento puede aplicarse a la adquisición, construcción, ampliación o refacción de la vivienda.

La intención oficial es que el programa genere entre 17.000 y 18.000 nuevas operaciones hipotecarias, aunque el resultado dependerá de la cantidad de préstamos que los bancos logren colocar y de las condiciones particulares que establezcan para sus clientes.

Casi todo el dinero se colocó a cinco años

La licitación mostró una fuerte concentración en el tramo de mayor plazo. De los $200.000 millones adjudicados, $196.747 millones correspondieron al depósito a cinco años, con una tasa de UVA + 4,79%. Los restantes $3.252 millones se asignaron a un plazo de un año, con un spread de UVA + 2,71%. P51235

La tasa que reciben los bancos por los fondos del FGS no es la misma que necesariamente pagará el tomador del crédito. Las entidades deberán transformar ese fondeo en préstamos hipotecarios que respeten el límite establecido por el programa.

El mecanismo establece además un plazo para que los bancos utilicen los recursos. Una vez acreditados, las entidades deberán aplicarlos a los créditos dentro del período previsto por la normativa.

Qué cambia para quienes buscan comprar una vivienda

La nueva licitación amplía el volumen de recursos disponibles y, al mismo tiempo, incorpora nuevos perfiles de compradores. Una persona que tenga derechos sobre un inmueble pero no pueda utilizarlo podría acceder al financiamiento si cumple con las condiciones de la línea.

También puede abrirse una alternativa para familias que necesitan una vivienda más grande o requieren realizar una ampliación. En esos casos, el crédito puede utilizarse para financiar parte de la obra, siempre dentro de los destinos habilitados.

El resultado de esta segunda licitación vuelve a mostrar una demanda bancaria superior al monto disponible: los bancos ofrecieron $246.000 millones frente a los $200.000 millones que el FGS puso a disposición. Ahora las entidades deberán convertir ese fondeo en préstamos hipotecarios y avanzar con la oferta de nuevas líneas para quienes buscan acceder a una vivienda.

Hacia el cierre del año se espera un avance

Federico González Rouco, economista de Empiria Consultores, señaló que en septiembre se otorgaron u$s280 millones en créditos UVA, todavía un 21% por debajo de septiembre de 2025, aunque con una recuperación marcada respecto del comportamiento que mostraba el mercado durante 2026.

También destacó que se colocaron $61.000 millones más que en agosto, un monto equivalente a un tercio de los recursos que el FGS destinó a plazos fijos.

De todos modos, advirtió que el crecimiento de septiembre se mantiene en línea con el ritmo de los meses anteriores y que no necesariamente todo el incremento puede atribuirse al fondeo del FGS. “Octubre seguramente va a seguir con caída interanual y ya noviembre vuelva a crecer interanual”, concluyó González Rouco.