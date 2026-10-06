Dólar electoral: gurúes recortaron pronóstico para fin de año, pero prevén salto por arriba de la inflación en 2027

El nuevo REM del Banco Central mostró una baja en las estimaciones de corto plazo para el tipo de cambio oficial. Sin embargo, la city elevó con fuerza la proyección para los próximos 12 meses, un período atravesado por la previa de las elecciones presidenciales de octubre de 2027.

El nivel proyectado para diciembre implica una suba de apenas 6,2% frente al tipo de cambio actual , lo que confirma que el mercado no espera un salto discreto en lo inmediato.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de septiembre, publicado este martes por el Banco Central (BCRA) , mostró una doble señal para el dólar oficial. Por un lado, la mediana de las estimaciones para fines de 2026 bajó a $1.614 , unos $15,3 menos que en el REM de agosto. Por el otro, los analistas elevaron con fuerza la proyección para los próximos 12 meses, hasta $1.945 , lo que implica una suba esperada cercana al 29%, por encima de la inflación prevista para ese período.

El nivel proyectado para diciembre implica una suba de apenas 6,2% frente al tipo de cambio actual , lo que confirma que el mercado no espera un salto discreto en lo inmediato.

La señal más relevante aparece en el horizonte más largo, que coincide con la previa electoral de 2027. La previsión de $1.945 para los próximos 12 meses representa una variación esperada de 28,5% , frente al 22,9% previsto en el REM anterior .

La diferencia es clave porque, para ese mismo período, el REM proyecta una inflación acumulada de 21,1% . Es decir, el mercado espera que en los próximos 12 meses el dólar oficial suba 7,4 puntos porcentuales por encima de los precios , en un tramo atravesado por la previa de las elecciones presidenciales de octubre de 2027 .

Dólar: el corto plazo se modera, pero crece la presión hacia adelante

De acuerdo con los datos del REM, el sendero esperado para el dólar oficial quedó en $1.545 en octubre, $1.580 en noviembre, $1.614 en diciembre, $1.644 en enero, $1.672 en febrero y $1.704 en marzo.

A partir de esos valores, el mercado espera una depreciación mensual de 2,1% en octubre, 2,3% en noviembre, 2,2% en diciembre, 1,9% en enero, 1,7% en febrero y 1,9% en marzo. Es decir, un ritmo de ajuste gradual, pero sin una corrección brusca en el tramo final del año.

Según el mismo REM, el dólar superaría a la inflación esperada en octubre, cuando el IPC sería de 1,6%; noviembre, con 1,6%; diciembre, con 1,8%; enero, con 1,7%; y marzo, con 1,8%. En febrero, en cambio, ambas variables avanzarían al mismo ritmo, con una suba de 1,7%.

Entre los analistas con mejor desempeño histórico, el denominado Top 10 del REM, la previsión para diciembre fue todavía más baja. Ubicaron al dólar oficial en $1.602 para fin de año.





La brecha con el Presupuesto

El contraste con las previsiones oficiales también marca una diferencia relevante. En el proyecto del Presupuesto 2027 enviado al Congreso, el Gobierno había previsto que el dólar mayorista cerraría este año en $1.423 y llegaría a $1.847,6 hacia fines de 2027.

En cambio, el REM de septiembre recortó la mediana para diciembre de 2026 en $1.614 y ubicó la proyección para fines de 2027 en $2.009, muy por encima del sendero oficial. Así, aunque el mercado recortó las estimaciones de corto plazo, mantiene una expectativa de mayor presión cambiaria hacia adelante.

Los datos publicados por el REM fueron recopilados entre el 28 y el 30 de septiembre, en una encuesta realizada a 44 participantes, entre 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 11 entidades financieras de Argentina.

Actividad e inflación, las otras señales del REM

Aunque el eje del informe volvió a pasar por el dólar, el relevamiento también ratificó el deterioro esperado en la actividad. Según la mediana de las estimaciones, la economía habría caído 1% entre julio y septiembre frente al trimestre anterior. En caso de confirmarse, sería la segunda contracción trimestral consecutiva, condición habitual para hablar de recesión técnica.

Como consecuencia, los gurúes de la city recortaron fuerte sus pronósticos para el año. Para todo 2026, el mercado espera ahora una expansión de apenas 1,5%, cifra 0,6 puntos porcentuales inferior a la del REM previo y 2 puntos menor a la que proyectaban en el último relevamiento de 2025.

No obstante, para el último trimestre del año se espera un rebote de 1,8%, mientras que para el primer trimestre de 2027 el pronóstico marca un avance de 0,7%.

En materia inflacionaria, la city elevó levemente su estimación para septiembre, desde 1,8% hasta 1,9%. Hacia adelante, espera que los aumentos mensuales de precios se mantengan en un rango acotado de entre 1,6% y 1,8% entre octubre y marzo. La inflación acumulada prevista para 2026 se mantuvo en torno al 30%.