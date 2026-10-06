Buscan empleados para trabajar en cruceros internacionales: ofrecen alojamiento gratis y no piden título universitario

Viajar en crucero por poco dinero es posible con esta alternativa.

Actualmente, Norwegian Cruise Line mantiene abiertas distintas búsquedas para sumar personal a bordo de sus cruceros . Las oportunidades abarcan puestos operativos, técnicos y de entretenimiento. Estos puestos te permiten ahorrar dólares en tu nueva aventura y en varios casos no exigen contar con un título universitario.

Uno de los principales atractivos es que muchas posiciones incluyen alojamiento y comidas durante el contrato . A cambio, los postulantes deben cumplir con requisitos específicos de experiencia y, en la mayor parte de las vacantes, manejar inglés por el contacto permanente con pasajeros de distintos países.

Las búsquedas incluyen perfiles muy distintos entre sí, ya que entre los puestos disponibles aparecen:

Para trabajar como DJ, por ejemplo, Norwegian solicita al menos dos años de experiencia , aunque no necesariamente dentro de un crucero. También alcanza con tener los estudios secundarios completos. En el caso de los fotógrafos, la empresa busca candidatos con seis años de experiencia en fotografía y atención al cliente o ventas minoristas, además de un nivel intermedio de inglés.

Para los perfiles técnicos, los requisitos dependen de la especialidad. Un oficial de electrónica necesita al menos dos años de experiencia relevante, pero un técnico de aire acondicionado y refrigeración debe acreditar tres años y contar con certificaciones específicas.

La oferta laboral es muy variada en este tipo de cruceros. Magnific

Alojamiento y comida gratis: los principales beneficios de emplearse en alta mar

Trabajar en un crucero implica pasar la mayor parte del contrato a bordo, así que una de las principales ventajas es que el alojamiento y las comidas están cubiertos durante la estadía. Eso permite reducir algunos de los gastos habituales de vivir y trabajar en otro país.

A la vez, los empleados tienen la posibilidad de recorrer distintos destinos internacionales mientras cumplen con sus tareas dentro del barco. La mayoría de los contratos son de jornada completa y se dan en las temporadas de mayor actividad, aunque la compañía también contempla renovaciones e incorporaciones permanentes para quienes tengan un buen desempeño.

Dependiendo del puesto, hay ciertos requisitos a cumplir. Magnific

Cuáles son los requisitos indispensables para enviar el currículum

Los requisitos dependen del puesto, pero hay algunas condiciones más generales como el inglés, que es una de las más importantes. Esto se debe a que la tripulación trabaja en un entorno internacional y debe comunicarse tanto con pasajeros como con compañeros de distintas nacionalidades.

También se pide experiencia previa en el área correspondiente. Según la vacante, puede variar entre dos y seis años. En algunas posiciones alcanza con haber terminado el secundario, pero en otras exigen certificaciones técnicas o formación específica relacionada al trabajo marítimo.

La postulación se hace de manera online desde la sección "Careers" de Norwegian Cruise Line. El proceso consiste en elegir la vacante, revisar las condiciones, darle a "Apply" y completar la solicitud.

La inscripción puede hacerse a través de LinkedIn, usando una candidatura previa o cargando manualmente los datos personales, la experiencia laboral y la documentación requerida. Una vez enviado el currículum, el perfil pasa a evaluación de Recursos Humanos. Si el candidato avanza, la empresa se comunica para continuar con las siguientes etapas del proceso.