Elecciones en Brasil: Lula Da Silva se impuso ante Flávio Bolsonaro en San Pablo, pero perdió terreno contra 2022

El actual mandatario volvió a ser el candidato más votado en la ciudad más poblada durante la primera vuelta, aunque redujo considerablemente su ventaja frente al bolsonarismo. El líder del PT ganó en 35 circunscripciones electorales, cinco menos que en 2022.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , que buscaba la reelección, volvió a imponerse en la ciudad de San Pablo durante la primera vuelta de las elecciones de 2026 . Sin embargo, el resultado mostró una diferencia menor respecto de la conseguida cuatro años antes frente a Jair Bolsonaro .

Lula consiguió el 46,58% de los votos en la capital paulista, mientras que Flávio Bolsonaro alcanzó el 42,13% . De esta manera, la distancia entre ambos fue de aproximadamente 4,5 puntos porcentuales .

En la primera vuelta de 2022, el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) había obtenido el 47,5% de los votos válidos , contra el 38% de Jair Bolsonaro . En aquella oportunidad, la diferencia había sido de 9,5 puntos , más del doble que la registrada ahora.

La reducción de la ventaja también quedó reflejada en la distribución territorial de los votos dentro de la propia ciudad de San Pablo.

En 2022, Lula había terminado primero en 40 circunscripciones electorales , mientras Jair Bolsonaro se impuso en 17. En las elecciones de 2026, el resultado fue de 35 zonas para Lula y 22 para Flávio Bolsonaro .

Las elecciones de Brasil se definirán en un ballotage. Justiça Eleitoral

Las cinco circunscripciones que cambiaron de ganador se encuentran en sectores de la periferia media de la ciudad, relativamente próximos al centro.

En la zona norte, Flávio Bolsonaro pasó al frente en los distritos electorales de Lauzane Paulista y Jaçanã. En el este de la ciudad, consiguió revertir los resultados de Cangaíba, Ponte Rasa y Sapopemba.

De esta manera, aunque Lula mantuvo la primera posición en el conjunto de la capital paulista, Flávio Bolsonaro consiguió avanzar territorialmente respecto del desempeño que había tenido su padre cuatro años antes.

Cómo se distribuyó el voto en San Pablo

Durante las elecciones celebradas a lo largo de los últimos 20 años, los barrios más alejados y los sectores del centro de São Paulo tendieron a inclinarse por candidatos de izquierda, una distribución electoral que presentó relativamente pocas modificaciones.

Las diferencias fueron tradicionalmente más ajustadas en los barrios ubicados en la periferia inmediata. Fue precisamente en esas áreas donde se concentraron los cambios registrados entre las elecciones de 2022 y las de 2026.

En los barrios de clase media pertenecientes al denominado centro ampliado, que comprende el área que rodea al centro histórico de São Paulo, el electorado tendió a favorecer a candidatos ubicados más a la derecha.

La principal excepción estuvo en el sector oeste del centro ampliado. Pinheiros y Perdizes se inclinaron mayoritariamente por Lula tanto en las elecciones de 2022 como en las de 2026.

Así, Lula conservó su ventaja electoral en la ciudad más poblada de Brasil, pero el resultado mostró una reducción de la distancia frente al bolsonarismo y un avance de Flávio Bolsonaro en cinco circunscripciones que cuatro años antes habían respaldado al actual presidente.

El bolsonarismo se afianzó en el Congreso

El Partido Liberal (PL) de Flávio Bolsonaro se impuso en las elecciones legislativas de Brasil al convertirse en el partido con mayor representación tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. El avance bolsonarista reconfiguró el Congreso y podría condicionar al próximo presidente, independientemente del resultado del balotaje.

La elección, que se celebró junto con la primera vuelta presidencial, renovó los 513 lugares de la Cámara de Diputados y 54 de las 81 bancas del Senado. El resultado dejó al espacio de Bolsonaro fortalecido y a los partidos de centroderecha con capacidad para convertirse en actores decisivos durante el próximo período legislativo.

El PL aumentó su representación en el Senado de 15 a 28 bancas, el mejor resultado conseguido por un partido desde el regreso de Brasil a la democracia en 1985. En la Cámara de Diputados, en tanto, las proyecciones le otorgaron 121 de los 513 escaños, frente a los 98 que tenía hasta ahora.

El peso de la derecha se amplía al incorporar al cálculo a otras fuerzas y bloques de centroderecha. Según las proyecciones, esos espacios alcanzarían cerca de 250 diputados y más de 30 senadores, configurando un escenario favorable para buena parte de la agenda impulsada por Bolsonaro.