Barrionuevo aprovechó pacto para pegar portazo en LLA

La alianza postelectoral de Javier Milei con Mauricio Macri y Patricia Bullrich le sirvió de excusa a Luis Barrionuevo para hacer pública ayer su decisión de abandonar el espacio del libertario, adonde había comprometido fiscalización y apoyo financiero a cambio de eventuales lugares en un gabinete de La Libertad Avanza. El dirigente gastronómico comunicó su salida mediante una nota en la que advierte que “la dignidad no se vende ni se negocia” y que no está dispuesto a acompañar un entendimiento con Bullrich porque “ensucia” la propuesta de Milei, y también en una entrevista televisiva donde consideró que en el nuevo escenario “la opción es Macri o Massa”.

La continuidad de Barrionuevo junto al libertario estaba en duda incluso antes de las elecciones generales, cuando algunos sondeos ya marcaban un crecimiento de Sergio Massa en la intención de voto acompañado por un estancamiento de LLA. No obstante tanto el gremialista como los seguidores de Milei hicieron saber entonces que todo continuaba bajo el paraguas de un acuerdo mutuo. Recién ayer el gastronómico tomó la iniciativa una vez que se anunció el pacto con Macri.

Entre los libertarios minimizaron la salida. “Es algo inocuo. No sumó mucho su llegada y no pasa nada malo con su partida”, le dijo a este diario Guillermo Francos, operador político de Milei y su eventual ministro del Interior. El dirigente dijo que a pesar de los compromisos de Barrionuevo de aportar 200 mil fiscales a la elección general no pudo comprobar “si finalmente aportó 100” y evaluó que “en todo caso habrá puesto algunos en Catamarca”. Francos amplió sobre la ruptura: “Le quito toda trascendencia. Lo único que fue importante es cuando escuchó la propuesta de Milei de reforma laboral y dijo que la iba a acompañar”.