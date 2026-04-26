Guerra en Medio Oriente: se enfrían las chances de paz tras la suspensión de negociaciones impulsada por Donald Trump

Las expectativas de un avance diplomático volvieron a deteriorarse luego de que Donald Trump cancelara una visita clave de sus enviados a Pakistán. Irán exige el levantamiento del bloqueo marítimo para retomar conversaciones.

Continúan las tensiones, luego de que Trump cancelara una reunión clave en Pakistán.

Las perspectivas de una salida diplomática al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán volvieron a debilitarse este fin de semana, luego de que se estancaran los intentos de reactivar negociaciones y ninguna de las partes mostrara señales concretas de ceder posiciones.

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El episodio que terminó de enfriar las expectativas fue la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cancelar una visita prevista a Islamabad de sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes debían participar de nuevas gestiones diplomáticas en Pakistán, uno de los países mediadores del conflicto.

De acuerdo con fuentes del gobierno pakistaní citadas por Reuters, fuerzas estadounidenses retiraron además equipamiento de seguridad de la capital, lo que refuerza la idea de que no habría un regreso inmediato de la delegación norteamericana.

Aunque un alto el fuego logró frenar los combates a gran escala, todavía no existe un entendimiento sobre las condiciones para cerrar formalmente una guerra que comenzó el 28 de febrero con ataques estadounidenses e israelíes sobre territorio iraní.

Desde entonces, el conflicto dejó miles de muertos, provocó un fuerte salto del petróleo, aceleró la inflación global y empeoró las perspectivas de crecimiento económico internacional. Uno de los focos más sensibles sigue siendo el estrecho de Estrecho de Ormuz, por donde normalmente circula cerca de una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas natural licuado.

Teherán mantuvo restricciones sobre ese corredor marítimo, mientras Washington profundizó el bloqueo sobre puertos iraníes.

Irán exige levantar el bloqueo

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, sostuvo en una conversación con el primer ministro pakistaní que Irán no participará en “negociaciones impuestas” bajo amenazas o bloqueos.

Según el comunicado oficial iraní, Teherán considera que Estados Unidos debe remover primero los obstáculos existentes, en especial el bloqueo marítimo, antes de avanzar en un nuevo proceso de diálogo.

En paralelo, el canciller iraní Abbas Araqchi continuó su gira por países mediadores. Tras pasar por Islamabad, viajó a Omán, donde se reunió con el sultán Haitham bin Tariq al-Said para discutir la seguridad en Ormuz y la posibilidad de un esquema regional sin injerencia externa.

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Desde Florida, Trump justificó la suspensión de la misión diplomática al considerar insuficiente la última propuesta iraní. “Irán ofreció mucho, pero no lo suficiente”, afirmó el mandatario. Además, aseguró que existe una fuerte interna dentro del liderazgo iraní y sostuvo que Washington mantiene una posición de fuerza en la negociación.

El conflicto ya impacta sobre toda la región. Irán lanzó ataques sobre países vecinos del Golfo y volvió a crecer la tensión entre Israel y Hezbolá en el Líbano. Este domingo, el ejército israelí emitió nuevas órdenes de evacuación para siete localidades del sur libanés, más allá de la zona de amortiguación que controlaba antes del cese del fuego.

Impacto económico global

La falta de avances diplomáticos mantiene en alerta a los mercados internacionales. El petróleo sigue sujeto a alta volatilidad, mientras persisten temores por mayores costos energéticos, inflación importada y desaceleración económica en Europa, Asia y América Latina.

Con el estrecho de Ormuz todavía bajo tensión y sin una mesa de negociación activa, el conflicto continúa siendo uno de los principales riesgos globales para las próximas semanas.