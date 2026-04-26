Álbum del Mundial 2026: los jugadores de la Selección Argentina que tendrán sus figuritas

Muchas figuras del equipo campeón del mundo contarán con su cara en una de las figuritas del álbum del Mundial, pero también habrá grandes ausencias.

Habrá algunas sorpresas en las paginas de Argentina del álbum oficial de la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 genera expectativas que trascienden lo deportivo . Al ser la edición más ambiciosa de la historia, organizada por tres países y con 48 selecciones participantes, el torneo impactará directamente en el artículo más codiciado por los fanáticos del fútbol : el álbum de figuritas.

La colección oficial está a pocos días de salir a la venta y tendrá serias modificaciones estructurales en comparación con la edición de hace cuatro años. Una de las grandes dudas es la conformación de la Selección Argentina y que jugadores estarán incluidos en su sección. Finalmente, se revelaron los nombres que lo integrarán y quiénes quedaron afuera.

Messi tendrá su última participación en la Copa del Mundo, y también se despedirá de su aparición en el álbum de la competencia.

Lionel Scaloni dio a conocer previamente los 55 preseleccionados que luchan por un lugar en la lista definitiva. De ellos, solo 26 integrarán la nómina final para el Mundial 2026, pero apenas 18 tendrán su figurita en el álbum oficial.

Emiliano Martínez es el único arquero confirmado en la colección. Entre los defensores, aparecen Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico . La gran sorpresa es la inclusión de Leonardo Balerdi , consolidado en el ciclo, mientras que quedaron fuera nombres históricos como Gonzalo Montiel y Marcos Acuña , además de Lisandro Martínez.

En el mediocampo se mantienen los pilares de Qatar 2022: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios y Leandro Paredes. A ellos se suman caras nuevas como Nico Paz y Franco Mastantuono, mientras que Thiago Almada, pese a ser una fija en las convocatorias, no tendrá figurita propia.

En la delantera no hay dudas: Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nicolás González y Giuliano Simeone acompañarán a la estrella del equipo, Lionel Messi. La Pulga integrará por última vez la colección de Panini, en la cual aparece de forma ininterrumpida desde Alemania 2006.

Album Panini El álbum contará con grandes novedades en su edición del Mundial 2026. Panini

Todos los detalles del álbum del Mundial 2026

El paso de 32 a 48 selecciones representa el cambio más profundo en la historia de la competencia y esto se refleja en un álbum de dimensiones inéditas. La edición de 2026 pasará de las 80 páginas vistas en Qatar a un total de 112 páginas, necesarias para albergar a la gran cantidad de equipos debutantes y las secciones especiales de las sedes en Estados Unidos, México y Canadá.

También aumentó la cantidad de espacios a rellenar: de las 638 figuritas de la edición pasada, ahora se necesitarán 980 para completarlo. Además de los jugadores, la estructura incluye apartados dedicados a los estadios, pósteres históricos de las tres naciones anfitrionas y una serie de figuritas especiales con acabados metalizados que celebran los récords de la Copa del Mundo.

Cuándo saldrá a la venta y cuál será el precio

El álbum contará con dos versiones: la de tapa blanda, con un costo aproximado de $15.000, y la de tapa dura, que oscilará entre los $25.000 y $30.000. Los sobres, que contienen siete figuritas cada uno, costarán entre $2.000 y $2.500.

Existen combos de preventa exclusiva que incluyen la edición de tapa dura y 25 paquetes por un valor cercano a los $149.000. Completar la colección, en un escenario de buena fortuna con las repeticiones, demandaría una inversión final de $300.000.