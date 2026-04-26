Donald Trump y funcionarios eran objetivos del tiroteo en Washington: las hipótesis del ataque

La investigación ahora apunta a que varios funcionarios también eran blancos del atacante. Así lo explicó Todd Blanche, jefe de los fiscales de Estados Unidos.

Donald Trump era el blanco del ataque, según las primeras investigaciones de la justicia.

La investigación por el tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca dio un nuevo giro. La Fiscalía de Estados Unidos comenzó a trabajar sobre otra hipótesis : el objetivo del atacante no era exclusivamente Donald Trump , sino también miembros del gabinete que participaban del evento en Washington.

La evaluación fue planteada por el fiscal general en funciones, Todd Blanche, a partir de la información reunida hasta ahora por investigadores federales. Según esa línea, el sospechoso habría buscado atacar a cualquier integrante de la cúpula del gobierno presente en el salón del Washington Hilton, donde se desarrollaba la tradicional gala política y periodística.

La nueva interpretación cambia la dimensión del caso. Si en un primer momento el episodio fue leído como un intento de agresión contra Trump en un evento de alta exposición, ahora la posibilidad de que el blanco haya sido la plana mayor del gobierno eleva el caso a otro nivel.

En Washington, algunos investigadores ya hablan de un ataque dirigido contra el corazón del poder estadounidense. La hipótesis toma fuerza por el contexto: en el salón se encontraban el presidente, miembros del gabinete, legisladores, diplomáticos y funcionarios de seguridad nacional.

De acuerdo con la información preliminar, los investigadores analizan indicios que podrían mostrar que el atacante no buscaba una víctima puntual sino un objetivo político amplio.

Aunque no se informó un móvil definitivo, la fiscalía considera que el patrón del ataque, la elección del lugar y el tipo de armamento secuestrado obligan a considerar que el objetivo podría haber sido múltiple.

El sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, permanece detenido y afronta cargos federales mientras avanza el análisis de pruebas, dispositivos electrónicos y material secuestrado.

cole allen tiroteo donald trump atacante Cole Allen, el detenido por el ataque a tiros en Washington.

Un ataque contra el “núcleo del gobierno”

La lectura de que el blanco podía ser todo el gabinete refuerza el peso institucional del episodio. No se trataría solamente de una amenaza presidencial, sino de un potencial intento de golpear simultáneamente a figuras centrales del Ejecutivo en uno de los eventos políticos más simbólicos de Washington.

Esa hipótesis encendió alertas adicionales dentro del aparato de seguridad estadounidense. Fuentes cercanas a la investigación señalan que el Servicio Secreto y agencias federales revisan si el operativo respondió a una amenaza improvisada o a una acción con algún nivel de planificación.

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Nuevas preguntas sobre seguridad

El caso además profundizó las dudas sobre cómo un hombre armado logró acercarse a un evento bajo uno de los dispositivos de seguridad más estrictos del país.

Que ahora se investigue un posible ataque contra Trump y varios funcionarios vuelve esa discusión todavía más sensible. En Washington, la pregunta dejó de ser solo cómo ingresó el atacante. Ahora también es qué magnitud podía haber tenido el ataque.

Qué se sabe del atacante en el tiroteo de la Cena de Corresponsales de Donald Trump

El presidente Donald Trump difundió en sus redes sociales dos imágenes del sospechoso implicado en el ataque ocurrido durante la Cena de Corresponsales. El mandatario confirmó que el agresor, quien irrumpió armado en el Washington Hilton Hotel donde se realizaba el evento, ya se encuentra bajo custodia policial.

Las autoridades identificaron a Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años proveniente de Torrance, perteneciente a la zona de Los Ángeles, California, como el individuo armado que fue interceptado en las proximidades de la cena donde participaban el presidente Trump y su equipo.

sospecho tirador de Trump El momento de la detención del atacante.

Según su perfil de LinkedIn, Allen se graduó del Instituto Tecnológico de California en 2017 con una licenciatura en ingeniería mecánica y obtuvo una maestría en informática de la Universidad Estatal de California en Dominguez Hills en 2025. En su cuenta, el mismo se describe como "ingeniero mecánico e informático de formación", "desarrollador independiente de videojuegos por experiencia" y "profesor de vocación".

Como estudiante de Caltech, apareció en un reportaje de noticias local en 2017 por haber desarrollado un prototipo de freno de emergencia para sillas de ruedas. De acuerdo a los registros de la Comisión Federal Electoral, Allen donó u$s25 a la campaña presidencial de Kamala Harris en octubre de 2024.

Cómo sigue la investigación sobre el tiroteo en la Cena de Corresponsales de Trump

Jeanine Pirro, fiscal de distrito de Washington, detalló que el arsenal de Allen incluía una escopeta, una pistola y múltiples armas blancas. En paralelo, fuentes de la investigación revelaron a CBS News que el detenido confesó que su objetivo era atentar contra integrantes del gobierno.

El presidente Donald Trump informó en una conferencia de prensa sobre la presentación de cargos y el despliegue de allanamientos relacionados con el caso. Casi de inmediato, actualizó la información señalando que el sospechoso ya está bajo interrogatorio y su domicilio bajo registro oficial. Complementando el reporte, el fiscal general Todd Blanche detalló que el detenido enfrentará cargos específicos por agresión y violación de las leyes de armas.

El sospechoso del tiroteo adquirió sus armas legalmente en 2023 y 2025

El presunto autor de los disparos compró sus dos armas de fuego de forma legal en 2023 y 2025, según informó el domingo un agente de las fuerzas del orden.

El agente también señaló que el sospechoso no figuraba en sus registros antes del tiroteo. Como parte del protocolo de seguridad habitual, se cotejaron todos los nombres de los huéspedes del hotel con las bases de datos gubernamentales, según la fuente.

El sospechoso "disparó un par de veces", aseguran funcionarios

El presunto autor de los tiros en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca “disparó un par de veces”, pero fue “reducido de inmediato”, declaró el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, en el programa State of the Union de CNN.

“Por lo que sabemos gracias a las cámaras de vigilancia y a los testigos que estaban allí, (él) apenas logró traspasar el perímetro”, dijo Blanche. “Fue neutralizado de inmediato y, sí, disparó un par de veces”, dijo Blanche, añadiendo que el presidente habló con el agente del Servicio Secreto que recibió un impacto en el pecho con un chaleco antibalas.

Cuando Dana Bash, de CNN, le preguntó si el incidente suponía un fallo de seguridad, Blanche respondió que, por el contrario, lo consideraba un éxito. “El objetivo no es detener absolutamente todo, sino crear un entorno muy seguro, que es lo que ocurrió anoche. Que no quepa duda: el Servicio Secreto hizo su trabajo anoche”, afirmó.