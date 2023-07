Boca y River sólo podrían enfrentarse en la final, como en 2018, en Madrid

En la antesala del sorteo se reclamó contra el racismo en los estadios de fútbol en la palabra del presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, quien pidió por un deporte “libre de racismo”. En el pedido se enfocó en los hinchas, en los organizadores y también en los protagonistas.

Además, Domínguez sostuvo que los ingresos de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana tuvieron “ingresos altos”, con incentivos “millonarios” de hasta un millón de dólares para cada campeón de competiciones locales de las Confederaciones y Asociaciones afiliadas.

La celebración comenzó con los nombres de los equipos correspondientes al bombo 1, que eran todos los primeros en la zona de grupo, y posteriormente se extrajeron los clubes ubicados en el bombo 2 -finalizaron segundos en la previa-.

El bombo 1 lo integraron Palmeiras (15 puntos y +8 de diferencia de gol), Olimpia (14 puntos y +9), Racing (13 y +7), Boca (13 y +7), A. Paranaense (13 y +4), Independiente del Valle (12 y +5), Inter (12 y +4) y Fluminense 10 (+4).

El segundo lo constituyeron Bolívar (12 puntos y +4), Flamengo (11 y +6), Nacional (11 y +2), Argentinos (11 y +2), Atlético Mineiro (10 puntos y +2), River (10 y 0), Atlético Nacional (10 y 0) y Pereira (8 y 0). El posicionamiento en la tabla general en la primera ronda determinó cómo definirán sus cruces en las fases de octavos, cuartos y semifinales, ya que la final se jugará en sede única el sábado 4 de noviembre, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Los cruces de octavos: Palmeiras vs. Atlético Mineiro; Olimpia vs. Flamengo; Boca vs. Nacional; Racing vs. Atlético Nacional; Paranaense vs. Bolívar; Independiente del Valle vs. Deportivo Pereira; Internacional vs. River y Fluminense vs. Argentinos Juniors.