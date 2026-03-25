Charlas de Quincho: "Operativo Adorni", Bandana y Villarruel, Bullrich en campaña y minería con helado de menta

Caputo blinda al jefe de Gabinete, que resiste pese a la crisis de integridad que genera en el Gobierno. El 2027 empezó a rodar. ¿Una bandana candidata? Bullrich aprovecha su momento y le escapa a las esquirlas de la interna libertaria. Cumbre minera con definiciones para el país. Macri relanza el PRO pero con demasiadas ambigüedades. Waldo Wolff juega al espía. Pichetto en La Plata con exmileístas. Kicillof prepara cumbre con intendentes.

Semana movida en el Gobierno por las picardías del jefe de Gabinete Manuel Adorni , otrora adalid de la pelea contras las castas y de la "moral como política de Estado", como pregonó Javier Milei el 1 de marzo en la apertura de sesiones (¡ah, qué tiempos aquellos!).

Vuelan los carpetazos y todos miran puertas adentro de la Casa Rosada , ya que las pocas fuerzas que tiene la oposición son usadas para las peleas internas; más que desconfianza, le achacan falta de astucia y capacidad hasta para adjudicarse la maniobra. En el Gobierno saben que el caso podría sumar más novedades, pero hay un operativo "resistencia" que nadie tiene en claro cuánto puede durar. Por lo pronto, Santiago Caputo se puso al hombro la campaña para que las tropelías del exvocero se vayan diluyendo. La primera acción: hacer correr el nombre de una dirigente gremial de izquierda, empleada en el aeropuerto de San Fernando, como la responsable de filtrar los videos del viaje familiar en jet privado a Punta del Este . Un deslinde de responsabilidades y una pax en la interna del triángulo de hierro.

"Adorni cenó con un exfuncionario que es la mano derecha de Santiago, conocedor de Inteligencia, de allí surgió también la idea de hacer una conferencia de prensa en la Rosada, pero donde solo van a poder preguntar sus 'amigos'", fue el comentario que brotó en los pasillos de Balcarce 50.

Quien más defiende a Adorni es sin duda Santiago Caputo. Y Javier Milei sigue confiando en su asesor . Dicen que Karina estaba dispuesta a reemplazar al jefe de Gabiente (obvio que por alguien de su confianza) pero el Presidente no estaría dispuesto aún a desbalancear tanto el poder en favor de su hermana. Lo cierto es que por el momento sigue Adorni, pese a que su patrimonio está sujeto a dudas y que contradice el lema diferenciador de LLA: ¿el que las hace las paga?

La estrategia es ganar tiempo "hasta que se olviden del tema", aseguran en el Patio de las Palmeras. Pero, en el fondo, lo que no perciben los libertarios es que en ese ganar tiempo también hace cambiar la percepción de la sociedad. El caso se convierte en "crisis de integridad" , ya que deja de ser visto como un problema individual y pasa a percibirse como una falla ética del gobierno, que afecta su legitimidad.

"El encubrimiento es el punto crítico. Se cuestiona la respuesta del poder, el ocultamiento y la protección. El problema ya no es solo el hecho. Hay un escalamiento político y se vincula al entorno del poder", mencionaba un politólogo en un cóctel que se llevó a cabo en estos días en un hotel céntrico, al tiempo que enumeraba ciertos condimentos que le dan el carácter de "crisis de integridad": alto nivel del implicado, uso o apropiación de recursos públicos, contradicción con discurso del gobierno, encubrimiento o mala gestión, repetición o patrón, y fallo de controles.

En medio de ese berenjenal, empezó a rodar el 2027. El peronismo busca ampliarse y hubo lanzamientos del espacio de Kicillof en CABA, Pichetto se reunió en La Plata con libertarios desencantados y Ricardo Quintela recibió a kirchneristas como Mariano Recalde y Wado de Pedro. En otros cuarteles, Mauricio Macri volvió al ruedo y a relanzar -otra vez- al PRO, sumergido en sus problemas de fondo (fuga de dirigentes y de electores), al tiempo que se presentó en Lanús el espacio de Dante Gebel, Consolidación Argentina. La Legislatura porteña tuvo una semana agitada y una amenaza de "carpetazos" que dispararon murmullos en el oficialismo de Jorge Macri e hicieron crujir el interbloque.

De Bandana a una posible candidatura: la foto de Lissa Vera con Victoria Villarruel

En los últimos días sorprendió una foto de la ex Bandana Lissa Vera con Victoria Villarruel. No fue solo un encuentro ni un saludo protocolar: hubo palabras, hubo intención y, sobre todo, hubo una escena lo suficientemente clara como para activar lecturas en cadena.

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El asunto no quedó en la selfie. Vera habló de “valores compartidos”, reivindicó el peso de la investidura y hasta dejó entrever que la política no le resulta un territorio ajeno. Nada demasiado explícito, pero lo suficiente como para activar esa maquinaria nacional que convierte cualquier gesto en sospecha o candidatura.

"Siempre la quise conocer. Fui a buscar la foto hasta que me recibieron. Compartímos ciertos valores, le gusta Ricardo Iorio como a mi, y además teniendo un padre que fue combatiente en Malvinas me parece que compartimos muchas cosas. Me puso contenta conocerla", dijo la cantante en diálogo con Radio con Vos.

Bullrich en modo campaña: del Lollapalooza al sánguche tucumano

Patricia Bullrich viene teniendo fines de semana movidos. La exministra se mostró en el Lollapalooza y en la calle Corrientes, en una suerte de "modo campaña" activado, que se aceleró con los tropezones de Manuel Adorni, con quien puja (¿pujaba?) por la candidatura violeta a la jefatura de Gobierno. En la misma línea, esta semana degustó un sánguche de milanesa en Tucumán y dio su veredicto.

En medio del Foro Económico del NOA, combinó discurso con gesto liviano y dejó otra postal calculada. Probó el clásico sánguche, lo celebró sin medias tintas y lo convirtió en contenido político de circulación inmediata.

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“Me voy a comer el mejor sánguche de milanesa del país que es de Tucumán”, afirmó en el inicio del video la senadora nacional. Tras saborear el primer bocado, atinó a decir que “estaba increíble”. Allí decidió realizar un experimento y sumó papas fritas entre los panes. “Queda impresionante”, sentenció.

Luego revisó cuáles eran los ingredientes: “Tiene huevo, tiene de todo ¿no?”, expresó procediendo a dar otro mordisco. Acto seguido bromeó: “Soy un desastre, se me va por todos lados”, dijo intentando limpiar las manchas de aderezo.

El contraste hace el resto del trabajo. Mientras Manuel Adorni acumula problemas y empieza a pagar el costo de las múltiples investigaciones judiciales, Bullrich afina una partitura distinta. Y en esa diferencia, bastante más nítida de lo que el oficialismo quisiera admitir, empieza a insinuarse una dinámica incómoda: alguien está creciendo mientras otro se hunde.

Wolff amenaza con carpetazos porque quiere una comisión

"Tengo acceso a carpetas de la vida privada de mucha gente". La escandalosa frase que surge de un audio de 19 segundos no corresponde a un espía de La Casa, sino al diputado del PRO Waldo Wolff y trascendió esta semana en redes sociales, en medio de una refriega interna que puso los pelos de punta a la alianza que formó LLA y el macrismo en suelo porteño.

El fondo de la cuestión es la disputa por la estratégica comisión de Presupuesto y Hacienda para la cual había sido apalabrada la libertaria Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei y armadora en la Ciudad de Buenos Aires de La Libertad Avanza. En el medio, Wolff se quiso colar en la carrera por presidir el cuerpo y puso de relieve un antiguo choque con Ramírez, a quien había denunciado por "carpetazos" por revelar despilfarros con la custodia que acompaña al ahora legislador desde sus tiempos en el gabinete. Wolff, otrora Ministro de Seguridad, llevó el tema a la justicia penal: denunció "violación de secretos en el marco de tareas de espionaje" y apuntó contra Ramírez.

Ahora, con una pelea por una comisión mediante, la revelación de que Wolff contaría con material sensible sobre la vida privada de personas (supuestamente ligadas al oficialismo, sospechan) puso en jaque la armonía del interbloque entre libertarios y macristas que tironean por las comisiones. Se miraban en Perú 160, sobre a qué haría referencia Wolff con semejante amenaza y si era capaz de cumplirla si se queda con las manos vacías. Y sobre todo, se preguntaban cómo después del escándalo, mantenía el respaldo del Jefe de Gobierno Jorge Macri.

Cumbre minera, con helado de menta y la rara ausencia de Caputo

Hasta el lujoso Four Seasons se acercaron decenas de empresarios extranjeros del sector energético y minero para participar del IEFA Latam Forum 2026, donde fueron cortejados por pares y funcionarios locales en busca de conseguir inversiones para uno de los pocos motores encendidos que tiene la economía argentina. Tal fue la presencia foránea –estuvieron presentes el embajador estadounidense Peter Lamelas y su esposa- que el evento principalmente hablado en inglés, incluso por parte de los presentadores Cristina Pérez e Iván de Pineda.

La apertura estuvo a cargo del canciller Pablo Quirno, aún con vendaje en su mano derecha por una lesión deportiva, de la que esta vez no bromeó sobre la posibilidad de tener consecuencias con la reforma laboral. En su discurso resaltó logros de la gestión libertaria y las desregulaciones para hacer más fácil la llegada de capitales, para luego abrir las puertas de par en par para la llegada de dólares al sector. En el sector minero hay gran expectativa luego del avance de la Ley de Glaciares, que tiene que pasar por Diputados para su sanción definitiva, un tema que igual mantenía alerta a un importante ejecutivo de una cámara minera. En un break se refirió a las audiencias públicas que se vienen, con miles de inscriptos que pueden hacer que se demore el tratamiento, y dijo que "no debería ocurrir" que la aprobación definitiva se extienda más allá de abril. “En mayo empieza 2027 y no sabemos qué puede pasar”, expresó en referencia a la carrera electoral, que sin embargo ya parece haber comenzado la semana pasada. Reconoció además con fineza: “El día anterior a la votación en el Senado estábamos cortando clavos, ahora no creo que el Gobierno lo mande a votar si no tiene asegurados los números”.

Marin YFP IEFA El CEO de YPF, Horacio Marín, durante su disertación en el foro. Prensa IEFA Latam Forum

Tras el primer panel con empresarios mineros se produjo un involuntario corte en el evento ya que muchos de los asistentes se levantaron de sus asientos, algo que evidentemente no estaba en los planes de los organizadores porque Cristina Pérez trataba de volver a hacerlos sentar en sus asientos sin mucho éxito. “Don’t go please. Can’t hear you. Hello. Don’t go. I can wait a couple of minutes. Don’t let me alone. I give you a couple of minutes. No more than three”, decía la periodista con risa nerviosa, que al no ser escuchada usó el bache para tomarse fotos. A la hora del corte para almorzar los asistentes se abalanzaron sobre mini choris y mini hamburguesas, y un sabroso ragú de cordero. Pero hubo menos entusiasmo a la hora de los postres, cuando las bandejas circulaban con poca aceptación al helado de menta y al de piña colada. El café, además, un poco aguado para el gusto de varios comensales.

Para destacar la participación del CEO de YPF, Horacio Marín, quien fue el más jocoso de la jornada, entre bromas por el micrófono que no funcionaba y más serio, pero confiado, sobre la situación internacional que causó un terremoto en el sector energético. Al final de su panel se acercó a abrazar a Iván de Pineda, a quien calificó de “amigo”.

Curioso faltazo final, o descoordinación con los organizadores, el del ministro de Economía, Luis Caputo, a quien daban por confirmado en la previa. De hecho, los anuncios periodísticos destacaban que la edición de este año del IEFA Latam Forum, concluía con sus palabras. “Yo nunca lo tuve en agenda”, respondió una fuente del Palacio de Hacienda al ser consultada sobre la ausencia, mientras que desde la prensa del evento reafirmaban que lo tenían confirmado y que no sabían los motivos del faltazo.

Globos, menú completo y el Mago sin Dientes: el PRO arma la fiesta para disimular su dilema

El PRO volvió a Parque Norte con su escenografía de manual: globos amarillos, música reconocible y el Mago sin Dientes para aportar ese toque entre kitsch y nostalgia. Mauricio Macri bajó a escena para ordenar, o al menos para simular que el orden todavía es posible. Pero debajo de la superficie prolija, lo que dominaba no era la épica sino la duda: hasta dónde acercarse a Javier Milei sin desaparecer en el intento.

MAURICIO MACRI Mauricio Macri durante el encuentro del PRO en Parque Norte.

Mientras en el escenario se hablaba de futuro, en los salones circulaban bandejas de ñoquis, sánguches de jamón crudo, empanadas y revuelto gramajo. El menú funcionó como metáfora involuntaria: abundancia en la forma, indefinición en el fondo. Discursos cuidados, guiños calculados y ninguna certeza sobre el camino real del partido.

En la entrada del predio, tres decks de madera funcionaban como antesala amable, con café, agua y jugos circulando en modo recepción. Un dirigente con rodaje en el conurbano lo resumió sin vueltas: “Esto es un casamiento”.

Kicillof con intendentes

El gobernador bonaerense Axel Kicillof convocó a intendentes de toda la provincia en un contexto de creciente preocupación en los distritos por el impacto de la situación económica.

El encuentro será el jueves en La Plata, en el Salón Dorado de la Gobernación, y tendrá como eje el análisis del escenario productivo y financiero tanto en la provincia como en los municipios. Se espera la presencia de jefes comunales de distintos espacios políticos. La reunión se da después de contactos entre intendentes peronistas, donde coincidieron en varios puntos: sube la morosidad en los hogares, aumenta la demanda de alimentos y crecen los pedidos de asistencia directa a los municipios.

Kicillof estará acompañado por parte de su equipo, entre ellos el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, y el de Producción, Augusto Costa, que expondrán sobre la situación actual y las perspectivas.

En el conurbano, los intendentes siguen de cerca la caída de la actividad. Informes privados registran el cierre de más de 22.000 empresas desde el inicio del actual gobierno nacional, en niveles similares a los de la pandemia. En algunos distritos, la utilización de la capacidad instalada bajó con fuerza y el empleo también muestra retrocesos.

El mismo Costa se explayó al respecto en una reunión con empresarios: "Los dueños de fábricas se dedican parte de su día a hacer 'carry trade' para poder sostener sus empresas". “Para no echar a la gente, dedica entre 3 y 4 horas de su día a hacer carry para compensar la brutal caída de sus ventas”, contó Costa sobre el dueño de una fábrica de calzado deportivo que visitó recientemente.

En paralelo, los municipios advierten una menor disponibilidad de recursos. Un informe sobre las transferencias a las 135 comunas indica que, pese a subas en términos nominales, la inflación generó una baja real en los fondos, lo que impacta en las cuentas locales.La coparticipación sigue siendo la principal fuente de ingresos. Sin embargo, aun con cambios en los coeficientes de distribución, la caída en términos reales predominó. Mientras algunos municipios registraron mejoras, otros sufrieron bajas más marcadas.

El cuadro económico se cruza con el escenario político. Kicillof mantiene su proyección nacional dentro del peronismo, pero la situación en los municipios obliga a concentrarse en la gestión y en sostener el vínculo con los intendentes. Una cumbre en La Plata que tendrá números, pero también contención política de cara a los armados electorales del peronismo.

Pichetto y Monzó movieron fichas en La Plata

La Plata no solo espera esa cumbre, sino que ya la ciudad ya es testigo del "modo armado electoral" que se aceleró en estos días. Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó desembarcaron en la capital bonaerense con una foto cargada de mensaje: se mostraron junto a legisladores libertarios que rompieron con la La Libertad Avanza y dejaron correr que ya hay contactos con el entorno de Axel Kicillof.

La postal se tomó en la Legislatura bonaerense junto a referentes del bloque Unión y Libertad, un grupo de origen libertario pero con ADN peronista y vínculos con Sergio Massa, hoy enfrentado a la Casa Rosada. Detrás de la imagen hay algo más que una reunión: la búsqueda de un frente amplio para competir en 2027, con eje en un espacio que, según definen sus impulsores, sea “de centro derecha nacional y productiva”.

El operativo político no se limitó a la foto. Monzó ya tiene en agenda un encuentro con el intendente platense, Julio Alak, mientras que también avanzan conversaciones con el alcalde de Mercedes, Ignacio Ustarroz, cercano a Eduardo de Pedro.

En paralelo, Pichetto viene de visitar a Cristina Kirchner en su departamento y reveló que luego mantuvo diálogo con Máximo Kirchner. Pero el dato que más ruido hizo fue otro: Monzó confirmó contactos personales con Kicillof y su equipo, en conversaciones que, según trascendió, se dieron en buenos términos y con coincidencias en la necesidad de “ampliar el volumen político” frente al gobierno de Javier Milei.

Pichetto y Monzó, con pasado peronista y paso por el macrismo, hoy se posicionan lejos del oficialismo libertario y con un objetivo explícito: construir una alternativa para derrotar a Milei en las próximas elecciones. La idea es un esquema con base peronista pero abierto a otros sectores, que rompa la lógica de polarización y sume volumen político.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MiguelPichetto/status/2034349450538176532?s=20&partner=&hide_thread=false Junto a Emilio Monzó (@monzoemilio), mantuvimos un encuentro con dirigentes libertarios alejados de la Casa Rosada que comparten nuestra visión de país. Coincidimos en la necesidad de construir una propuesta capitalista, moderna y productiva bajo un frente nacional amplio. La… pic.twitter.com/ZDruy71oAA — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) March 18, 2026

“El primer deber del peronismo es tener un programa de Gobierno”, lanzó Pichetto tras el encuentro. Monzó, en la misma línea, habló de la necesidad de un gobierno “más humanista” hacia adelante. Ambos coincidieron además en sostener las PASO como herramienta para definir candidaturas, en momentos en que el oficialismo evalúa avanzar con su eliminación.

Por ahora, el espacio está en fase embrionaria, pero en la provincia ya se mueve una trama de reuniones, fotos y señales cruzadas que anticipan una nueva ingeniería electoral en construcción.