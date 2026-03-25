La guerra en Irán dispara precios reales de los combustibles por encima de u$s200 y agrava el shock inflacionario global

La brecha entre el precio del petróleo y el costo de los combustibles se amplía por la escasez física. El impacto ya golpea al transporte, la aviación y anticipa más presión inflacionaria en la Argentina.

El fenómeno refleja una ruptura cada vez más evidente entre los precios “de papel” —los futuros del crudo— y el mercado físico, donde se define el valor que finalmente pagan industrias, empresas y consumidores.

La escalada del conflicto en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo de tensión en los mercados energéticos globales. A casi un mes del inicio de la guerra con Irán, el precio del petróleo dejó de ser la principal referencia para medir el impacto económico: ahora, el foco está en el costo real de los combustibles, que ya supera los u$s200 por barril en algunos segmentos clave como el combustible para aviones.

El fenómeno refleja una ruptura cada vez más evidente entre los precios “de papel” —los futuros del crudo— y el mercado físico, donde se define el valor que finalmente pagan industrias, empresas y consumidores.

Mientras el Brent ronda los u$s110 por barril tras un salto cercano al 50%, los derivados como el diésel, la gasolina o el jet fuel se negocian con primas mucho más elevadas, impulsadas por la escasez de oferta y las dificultades logísticas generadas por el conflicto.

El principal factor detrás de este desajuste es el bloqueo casi total del estrecho de Ormuz, un paso clave por donde circula una porción significativa del petróleo mundial. La interrupción del tránsito y los ataques a infraestructura energética en la región generaron un shock de oferta sin precedentes.

El dato más relevante es que los precios que se utilizan como referencia global ya no reflejan la realidad del mercado. Las refinerías, especialmente en Asia, están pagando sobreprecios cada vez mayores para asegurarse cargamentos disponibles, incluso recurriendo a proveedores ubicados a miles de kilómetros.

Este fenómeno genera una presión directa sobre los combustibles que se utilizan en la economía real. El combustible para aviones, por ejemplo, ya supera los u$s200 por barril, obligando a aerolíneas europeas a anticipar subas de tarifas y recortes de operaciones.

En paralelo, el transporte marítimo y terrestre comienza a trasladar el impacto a sus costos. Las navieras ya aplican recargos por combustible, mientras que empresas logísticas advierten que el gasoil representa hasta el 30% de sus estructuras de costos.

La consecuencia es inmediata: el encarecimiento de la energía se filtra en toda la cadena económica, desde la producción hasta el consumo.

combustibles naftas petroleo Depositphotos

Un shock de oferta que no encuentra contención

Detrás de la escalada aparece lo que analistas internacionales ya describen como uno de los mayores shocks de oferta de la historia. Se estima que cerca de 17 millones de barriles diarios están afectados por el conflicto en el Golfo Pérsico, una cifra que explica la magnitud de la crisis.

Los intentos de Estados Unidos por contener los precios —incluida la liberación de reservas estratégicas— no lograron frenar la tendencia. Incluso, desde el mercado advierten que las herramientas disponibles comienzan a agotarse frente a la persistencia del conflicto.

En este contexto, bancos como Goldman Sachs y Citigroup ya anticipan que, si la guerra se prolonga, los precios del crudo podrían superar los máximos históricos registrados en 2008.

El problema es que, aun si eso ocurre, el impacto en la economía real podría ser mayor, dado que los precios físicos ya se ubican muy por encima de los futuros.

Impacto global: inflación, consumo y actividad en riesgo

Las consecuencias del encarecimiento energético ya se sienten en distintas economías. En Europa, empresas de transporte y aerolíneas comienzan a ajustar operaciones. En Estados Unidos, la gasolina se acerca a los u$s4 por galón y el diésel supera los u$s5, niveles que presionan sobre el consumo.

naftas gasoil combustibles petroleo

El efecto más preocupante es el inflacionario. A medida que suben los costos de la energía, aumentan los precios del transporte, la logística y la producción de bienes, generando un traslado casi automático a la inflación.

Además, la volatilidad extrema está llevando a algunos compradores a postergar decisiones. En el mercado marítimo, por ejemplo, se registran cancelaciones y demoras en la compra de combustibles ante la incertidumbre de precios.

Argentina: más presión sobre los surtidores y el invierno energético

Para la Argentina, el escenario internacional suma un nuevo factor de tensión. Con una matriz energética aún dependiente de importaciones en los meses de invierno, el salto en los precios del gas y los combustibles amenaza con impactar en el bolsillo de los consumidores.

El encarecimiento del petróleo ya comenzó a trasladarse a los surtidores, con subas acumuladas que superan el 15% en marzo.

Al mismo tiempo, el país enfrenta el desafío de abastecer la demanda de gas en invierno, en un contexto donde el GNL también se disparó en el mercado internacional. El lado positivo es que los ingresos por exportación de petróleo mejoran la balanza comercial.

En ese escenario, el impacto del conflicto en Medio Oriente deja de ser una cuestión geopolítica distante para convertirse en un problema concreto de la economía local: más inflación, mayor presión sobre tarifas y un nuevo test para la política energética.

Un mercado en tensión y sin horizonte claro

Por ahora, no hay señales de alivio. Las autoridades iraníes no muestran intención de reabrir el estrecho de Ormuz en el corto plazo, mientras los ataques a infraestructura energética continúan.

La incertidumbre domina el mercado. Y en ese contexto, la energía vuelve a ocupar el centro de la escena global, no solo como insumo clave, sino como uno de los principales factores de inestabilidad económica.

Si el conflicto se prolonga, el impacto podría profundizarse: más inflación, menor crecimiento y una economía global cada vez más condicionada por la geopolítica del petróleo.