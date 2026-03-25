Ley de Glaciares: iniciaron las audiencias públicas entre controversias por la participación y disputas dentro del recinto

En el inicio de la audiencia en Diputados, se redujo el tiempo de intervenciones, en medio de la polémica por la omisión de los más de 100.000 inscriptos.

En medio de las intervenciones judiciales que piden ampliar la participación , inició la primera de las dos jornas de audiencias públicas por la reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar. La última será el jueves 26 de marzo.

Las controversias en el inicio enturbiaron el desarrollo de las audiencias públicas, que se encontraron envueltas en procesos judiciales y pedidos de impugnación . Aún más, la presidencia del plenario redujo el tiempo de intervenciones (de 5 a 4 minutos), mientras que se provocó una interrupción por el reclamo de diputados opositores de que se impidió el ingreso al Congreso de una serie de inscriptos que estaban autorizados a participar.

El proyecto de reforma fue incluido entre las prioridades legislativas de la gestión libertaria. Su redacción modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, ratificando a los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos. Además añade la posibilidad de autoridades competentes locales de determinar cuándo se trata de "estratégica" la reserva y poder intervenir en la composición del Inventario Nacional de Glaciares (ING), incluyendo o removiendo un "glaciar o geoforma periglacial" según lo contemplen, incluyendo " una instancia de participación ciudadana".

Entre las voces que se opusieron a la reforma, se encontró Vanina Basso -secretaria de Ambiente y Cambio Climático de La Pampa-, quien recordó que en su provincia existe "una memoria hídrica dolorosa vinculada al río Atuel. Es una historia de decisiones unilaterales aguas arribas que generaron desertificación, pérdida de la biodiversidad y desplazamiento de poblaciones". " Cuando se debilitan los controles, se fragmentan las reglas y se priorizan los intereses de corto plazo las consecuencias las pagan siempre los territorios más vulnerables" , subrayó.

A ella se le sumó la exdiputada nacional Marta Maffei, una de las autoras de la vigente ley. "Estuvimos un año trabajando la ley, consultando con académicos, instituciones, entes especializados y también con las comunidades, que siempre se quedan afuera. Las asambleas y los pueblos originarios fueron consultados para la redacción de la ley", contrastó e indicó que la reforma "tiene una fachada de federalismo, pero lo que logra discrecionalidad para que cada provincia haga lo que quiera con nuestra agua y glaciares con el pretexto de la producción".

Una postura media la proyectó el ingeniero y glaciólogo Gabriel Cabrera planteó que la actual ley "es defectuosa y no coincide con lo asesorado en el IANIGLA", dado que "el ambiente periglaciar está mal definido en la ley y es abstracto jurídicamente". Aún así, dijo que "el inventario de glaciares está bien hecho con una altísima honestidad intelectual, pero es preliminar y debe ser revisado por los habitantes que están en las provincias". A pesar de ello, dijo que la propuesta que tuvo media sanción en el Senado "hay algunos puntos que están inconclusos".

Por su parte, el ministro de Producción de San Juan Gustavo Emilio Fernández sostuvo que "la geografía nos define y la minería nos resulta una actividad ineludible para nuestras posibilidades" por lo que "la posibilidad de inversiones que realiza la minería en infraestructura vial, energética y en general para el desarrollo de las demás actividades productivas". En ese marco, dijo que para el uso eficiente del agua, lo más conveniente es desarrollar un sistema de riego mecanizado para el uso agrícola, que acapara el 81% de los recursos hídricos de la provincia.