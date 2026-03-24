50 años del golpe de Estado en vivo: con epicentro en Plaza de Mayo, habrá marchas en todo el país

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Inmobiliaria ESMA: robo de casas a desaparecidos y lavado, los delitos menos conocidos de la dictadura

Por Gonzalo Magliano.-

esma.jpg Télam

A medio siglo del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, todavía hay crímenes de la dictadura que no han sido juzgados. Puede sonar raro, pero aún en causas archiconocidas como las que investigan lo sucedido en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura, hay hechos que no llegaron a juicio oral. Uno de ellos es el robo de bienes a desaparecidos.

Osvaldo Barros, docente y gremialista, fue una de las víctimas de estos robos. Fue secuestrado por un grupo de tareas de la ESMA junto a su esposa, Susana Leiracha, el 21 de agosto de 1979. Al principio sufrió tormentos que incluyeron picanas e interrogatorios para dar con otros militantes. Luego lo dejaron en una cama, encapuchado. Un día, a fines de 1979, fue enviado al sector del Casino de la Oficiales de la ESMA conocido como La Pecera. No le explicaron por qué entonces tenía que escribir sobre su vida. Tampoco por qué en ese lugar había una heladera que él reconoció de inmediato: era la que tenía en su departamento cuando lo secuestraron. No era lo único que le habían robado. Tampoco un caso aislado.

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