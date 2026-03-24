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24 de marzo 2026 - 12:03

50 años del golpe de Estado en vivo: con epicentro en Plaza de Mayo, habrá marchas en todo el país

A 50 años del golpe de Estado habrá marchas en todo el país.

A 50 años del golpe de Estado habrá marchas en todo el país.

Por Mariano Fuchila

Se cumple medio siglo del comienzo de la última dictadura cívico militar que vivió la Argentina y del período más sangriento de la historia argentina. Habrá conmemoraciones en todo el país.

La jornada estará atravesada por consignas vinculadas a la defensa de los derechos humanos y la reivindicación de la memoria, en un escenario de fuerte carga simbólica por el aniversario redondo.

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Taty Almeida a 50 años golpe de Estado: "Sigan luchando y resistiendo, no nos han vencido"

Taty Almeida 50 años golpe de estado

En el marco de los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, reafirmó su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, y lanzó un mensaje directo al Gobierno nacional. “ Que sepa Javier Milei y compañía que ¡no nos han vencido!”, sostuvo en referencia al Presidente.

Almeida evocó cómo era su vida antes del golpe cívico militar. Recordó que ejerció como docente hasta el nacimiento de sus hijos y que luego se dedicó a la familia, en un entorno profundamente ligado a las Fuerzas Armadas.

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Inmobiliaria ESMA: robo de casas a desaparecidos y lavado, los delitos menos conocidos de la dictadura

Por Gonzalo Magliano.-

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A medio siglo del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, todavía hay crímenes de la dictadura que no han sido juzgados. Puede sonar raro, pero aún en causas archiconocidas como las que investigan lo sucedido en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura, hay hechos que no llegaron a juicio oral. Uno de ellos es el robo de bienes a desaparecidos.

Osvaldo Barros, docente y gremialista, fue una de las víctimas de estos robos. Fue secuestrado por un grupo de tareas de la ESMA junto a su esposa, Susana Leiracha, el 21 de agosto de 1979. Al principio sufrió tormentos que incluyeron picanas e interrogatorios para dar con otros militantes. Luego lo dejaron en una cama, encapuchado. Un día, a fines de 1979, fue enviado al sector del Casino de la Oficiales de la ESMA conocido como La Pecera. No le explicaron por qué entonces tenía que escribir sobre su vida. Tampoco por qué en ese lugar había una heladera que él reconoció de inmediato: era la que tenía en su departamento cuando lo secuestraron. No era lo único que le habían robado. Tampoco un caso aislado.

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50 años del golpe de Estado: dos días en la vida de un operador bursátil

Por Dionisio Bosh.-

Banco Central BCRA

Pueda que sea cierto, puede que no; puede que guste, puede que cause espanto… pero la moneda de la vida y la realidad tiene múltiples caras. Lo que sigue es como vivió y sintió el mercado, en las palabras de un dependiente bursátil -el paso previo a ser designado mandatario- los hechos de dos días claves en la historia Argentina, el 24 de marzo y el 5 de abril de 1976.

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Día de la Memoria: qué pasó el 24 de marzo de 1976

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El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas encabezadas por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti derrocaron al gobierno de Isabel Perón, dando inicio a la última dictadura cívico-militar en la Argentina.

Durante ese período se disolvieron las instituciones democráticas, se persiguió a opositores y funcionaron más de 300 centros clandestinos, con un saldo de 30.000 desaparecidos.

A 50 años, el país recuerda la fecha en el marco del Día de la Memoria, con reclamos de verdad y justicia.

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Sergio Massa sobre el 24M: "Memoria y democracia para construir el futuro"

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A 50 años del Golpe de Estado en Argentina de 1976, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, publicó esta mañana un mensaje en sus redes sociales reafirmando el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. “A 50 años del golpe: memoria para no olvidar, democracia para construir futuro”, expresó, en el marco de una nueva conmemoración del 24 de marzo.

Massa participará de la movilización y su presencia responde a una convicción: estar es una responsabilidad, desde el respeto por la historia y con la mirada puesta en el futuro. También participarán referentes y militantes del Frente Renovador, quienes estarán presentes en la movilización por la Memoria, la Verdad y la Justicia. El espacio afirma una vez más su posición a través de publicaciones en redes sociales y acciones junto a sus dirigentes, para recordar que "sin memoria no hay futuro".

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La ciencia forense que devuelve nombres a los desaparecidos

Por David Correa .-

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El Equipo Argentino de Antropología Forense lleva más de 40 años poniéndole nombres a los huesos hallados en los centros clandestinos de detención de la última dictadura. Gentileza EAAF.

El Equipo Argentino de Antropología Forense lleva más de 40 años poniéndole nombres a los huesos hallados en los centros clandestinos de detención de la última dictadura. Gentileza EAAF.

El 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe de Estado con el que se inició la última dictadura cívico militar en Argentina. Aquel martes de 1976, una junta militar integrada por el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, dando inicio a un régimen que se extendió hasta 1983 y que sistematizó la represión ilegal como política de Estado y cuyo consecuencia más dolorosa son los 30.000 desaparecidos. Córdoba, bastión del sindicalismo combativo y de la resistencia estudiantil, fue una de las provincias más castigadas. Allí funcionaron decenas de centros clandestinos de detención, siendo "La Perla" el más grande del interior del país.

Mientras el país se prepara para conmemorar medio siglo de aquel 24 de marzo de 1976, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) acaba de lograr uno de sus hallazgos más significativos: la identificación de 12 personas desaparecidas cuyos restos fueron encontrados en ese mismo centro clandestino. La noticia llega como una demostración contundente de que, pese al paso del tiempo y a los intentos de ocultamiento, la ciencia forense sigue desentrañando la verdad sobre el terrorismo de Estado.

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Kicillof puso el foco en la economía de la dictadura y llamó a defender la democracia

Axel Kicillof CEDAF

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, compartió un mensaje desde sus redes sociales a 50 años del último golpe de Estado en la Argentina. Allí, puso foco en el accionar económico de la dictadura y llamó a defender la democracia.

En el escrito, Kiciloff expresa: "A 50 años del último Golpe Militar resulta imprescindible tener presente que ese golpe no fue solamente una tragedia represiva, fue también un proyecto económico".

"La dictadura se propuso disciplinar a la sociedad, desarmar las capacidades productivas e industriales de nuestro país y desatar la especulación financiera. En esencia, primarizar nuestra economía y precarizar el trabajo.", agrega.

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La Cámpora marcha de las ex ESMa y pasa por San José 111

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La Cámpora concentró desde las 9 en la ex ESMA, desde donde inició su movilización hacia el centro porteño. A diferencia de años anteriores, el recorrido incluyó una parada en San José 1111, frente al departamento donde la expresidenta Cristina Kirchner cumple una condena.

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El Gobierno lanzó su video por los 50 años del golpe de Estado e insiste con conocer la "historia completa"

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Habrá numerosas marchas, vigilias y festivales en las provincias a 50 años del golpe de Estado

Hijos Rosario

Como cada 24 de Marzo, este martes la Plaza de Mayo será el epicentro de la marcha central por el Día de la Memoria, la Verdad y a la Justicia, al cumplirse 50 años de la última dictadura militar. Si bien la concentración principal tendrá lugar frente a la Casa Rosada, también se esperan masivas movilizaciones en las ciudades más importantes del país.

A cinco décadas del derrocamiento de Isabel Martínez de Perón en manos de las FFAA, organismos de DDHH y agrupaciones sociales y políticas convocaron a movilizarse en unidad en todo el país, en una jornada que estará marcada por el reclamo de Justicia y que incluirá duras críticas al Gobierno de Javier Milei.

La Ciudad de Buenos Aires no será el único lugar donde habrá concentraciones.

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A 50 años del golpe de Estado, la memoria vuelve al centro de la disputa política

Por Cecilia Camarano.-

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Se cumplen 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Medio siglo. El número, redondo y solemne, empuja a la tentación del archivo, de la efeméride, de la reconstrucción histórica prolija. Pero esta vez no hace falta escarbar demasiado: la pregunta por la memoria no está en los documentos sino en la superficie misma del presente.

Porque el aniversario encuentra a la Argentina en medio de una disputa abierta, descarnada, por el sentido de ese pasado. Una batalla cultural que ya no se da en los márgenes ni en voces aisladas, sino desde el corazón mismo del Estado. Por primera vez desde 1983, el discurso oficial no sólo cuestiona consensos construidos durante décadas, sino que los relativiza, los tensiona y, en algunos casos, directamente los desacraliza.

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A 50 años del golpe de Estado, organismos de derechos humanos marchan unidos y cuestionan al Gobierno

Por Gonzalo Magliano.-

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50 años no es un número más. Se cumple medio siglo del 24 de marzo de 1976, el día que ocurrió el último golpe de Estado en la Argentina. Fue el más sangriento, juzgado en centenares de juicios, y el que cambió la economía argentina a favor de la valorización financiera y la apertura. Para un aniversario tan especial, los organismos de derechos humanos y organizaciones políticas preparan una marcha masiva que culminará con un acto a las 16:30 en Plaza de Mayo. Allí se leerá un documento único con condenas a la dictadura y criticas al Gobierno.

Lo que se lea en el documento será una muestra de la mala relación entre los organismos de derechos humanos y el Gobierno. Ese vínculo ríspido provocó algp impensado tiempo atrás. Por segundo año consecutivo habrá una marcha unificada entre los dos bloques mayoritarios del mundo DDHH: los que se nuclean en torno a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y son cercanos al kirchnerismo y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia donde agrupaciones y partidos de izquierda marcaban diferencias irreconciliables con el peronismo. Este 24 de marzo compartirán Av. de Mayo y las calles del centro porteño. También el escenario principal.

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