50 años del golpe de Estado en vivo: con epicentro en Plaza de Mayo, habrá marchas en todo el país

Diversas agrupaciones políticas y sociales se movilizarán este lunes en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con actos y concentraciones en distintos puntos del país para recordar a las víctimas de la última dictadura civico militar. En el contexto de los 50 años del golpe de Estado de 1976, el acto central está previsto para las 16.30 en la Plaza de Mayo, donde confluirán columnas provenientes de diferentes zonas de la Ciudad de Buenos Aires.
Taty Almeida a 50 años golpe de Estado: "Sigan luchando y resistiendo, no nos han vencido"
En el marco de los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, reafirmó su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, y lanzó un mensaje directo al Gobierno nacional. “ Que sepa Javier Milei y compañía que ¡no nos han vencido!”, sostuvo en referencia al Presidente.
Almeida evocó cómo era su vida antes del golpe cívico militar. Recordó que ejerció como docente hasta el nacimiento de sus hijos y que luego se dedicó a la familia, en un entorno profundamente ligado a las Fuerzas Armadas.
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