Guerra en Medio Oriente EN VIVO: Donald Trump intenta bajar el tono al conflicto mientras Israel continúa con bombardeos sobre Irán

Live Blog Post

Israel afirmó haber atacado fábricas de misiles navales en Teherán en medio de la escalada

iran armas nucleares misiles guerra.jpg

El Ejército israelí aseguró haber atacado en los últimos días dos instalaciones en Teherán vinculadas a la producción de misiles de crucero navales de largo alcance, en una ofensiva que, según indicó, apunta a debilitar capacidades estratégicas del Ministerio de Defensa iraní.

De acuerdo con el comunicado oficial, los misiles que se fabricaban en esos complejos estaban destinados a plataformas navales y eran de largo alcance, “capaces de destruir rápidamente objetivos en tierra y mar”. "Estos ataques fueron significativos, causando daños extensos al sistema de misiles de crucero y representan un paso más en el fortalecimiento de la infraestructura de producción militar del régimen", dice la nota.

En paralelo, durante la madrugada de este miércoles, Israel detectó tres lanzamientos de misiles desde Irán hacia su territorio, sin que se registraran heridos. También se activaron alarmas en el norte del país por ataques con proyectiles y drones provenientes del Líbano por parte del grupo Hizbulá, que tampoco dejaron víctimas.