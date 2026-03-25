Guerra en Medio Oriente EN VIVO: Donald Trump intenta bajar el tono al conflicto mientras Israel continúa con bombardeos sobre Irán

La guerra entra ya en el inicio de su cuarta semana y su impacto en el comercio mundial - sobre todo en la industria petrolera - comienza a generar las primeras reacciones efectivas de diversos actores del conflicto. En paralelo, los ataques cada vez más se concentran en sectores civiles, en particular en plantas de energía, gasíferas e incluso cerca de plantas nucleares, lo que genera el temor mundial por un accidente que afecta a miles de personas.
La guerra en Irán dispara precios reales de los combustibles por encima de u$s200 y agrava el shock inflacionario global
La escalada del conflicto en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo de tensión en los mercados energéticos globales. A casi un mes del inicio de la guerra con Irán, el precio del petróleo dejó de ser la principal referencia para medir el impacto económico: ahora, el foco está en el costo real de los combustibles, que ya supera los u$s200 por barril en algunos segmentos clave como el combustible para aviones.
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