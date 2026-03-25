SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
25 de marzo 2026 - 08:45

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: Donald Trump intenta bajar el tono al conflicto mientras Israel continúa con bombardeos sobre Irán

Donald Trump (1)
Por

El conflicto en Medio Oriente sigue con nuevos ataques, tensiones en Ormuz y repercusiones globales. Seguí minuto a minuto las últimas novedades.

La guerra entra ya en el inicio de su cuarta semana y su impacto en el comercio mundial - sobre todo en la industria petrolera - comienza a generar las primeras reacciones efectivas de diversos actores del conflicto. En paralelo, los ataques cada vez más se concentran en sectores civiles, en particular en plantas de energía, gasíferas e incluso cerca de plantas nucleares, lo que genera el temor mundial por un accidente que afecta a miles de personas.

Este sábado, más de 20 países se pronunciaron a favor de sumar sus esfuerzos para garantizar el paso seguro en el estrecho de Ormuz, el principal canal de transporte marítimo de crudo.

La medida responde a una condena contundente a las acciones de Irán, tras limitar la navegación en esta ruta clave para el suministro de energía a escala global desde que inició el conflicto el 28 de febrero.

Irán no afloja sus ataques a las embarcaciones. En respuesta, Trump envió un ultimátum al país persa: destruirá sus instalaciones eléctricas si no abre el estrecho de Ormuz en 48 horas.

Live Blog Post

La guerra en Irán dispara precios reales de los combustibles por encima de u$s200 y agrava el shock inflacionario global

combustibles naftas petroleo

La escalada del conflicto en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo de tensión en los mercados energéticos globales. A casi un mes del inicio de la guerra con Irán, el precio del petróleo dejó de ser la principal referencia para medir el impacto económico: ahora, el foco está en el costo real de los combustibles, que ya supera los u$s200 por barril en algunos segmentos clave como el combustible para aviones.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Israel afirmó haber atacado fábricas de misiles navales en Teherán en medio de la escalada

iran armas nucleares misiles guerra.jpg

El Ejército israelí aseguró haber atacado en los últimos días dos instalaciones en Teherán vinculadas a la producción de misiles de crucero navales de largo alcance, en una ofensiva que, según indicó, apunta a debilitar capacidades estratégicas del Ministerio de Defensa iraní.

De acuerdo con el comunicado oficial, los misiles que se fabricaban en esos complejos estaban destinados a plataformas navales y eran de largo alcance, “capaces de destruir rápidamente objetivos en tierra y mar”. "Estos ataques fueron significativos, causando daños extensos al sistema de misiles de crucero y representan un paso más en el fortalecimiento de la infraestructura de producción militar del régimen", dice la nota.

En paralelo, durante la madrugada de este miércoles, Israel detectó tres lanzamientos de misiles desde Irán hacia su territorio, sin que se registraran heridos. También se activaron alarmas en el norte del país por ataques con proyectiles y drones provenientes del Líbano por parte del grupo Hizbulá, que tampoco dejaron víctimas.

Live Blog Post

Irán rechaza un acuerdo con EEUU y presiona a Donald Trump con el precio del petróleo

mojtaba jamenei donald trump (1)

El régimen de Irán rechazó las afirmaciones de Estados Unidos sobre negociaciones en curso y aseguró que nunca alcanzará un acuerdo con Washington, en medio de una creciente escalada militar y tensiones que ya impactan en el mercado energético global.

La respuesta llegó luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que ambos países están cerca de “alcanzar un acuerdo” y que existen conversaciones en marcha. Incluso sostuvo que en Irán se produjo “un cambio en el régimen” y que representantes iraníes aceptaron no desarrollar armas nucleares.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Donald Trump busca una salida a la guerra con Irán y los mercados temen otra caída

Por José Siaba Serrate

trump irán

No está claro si Donald Trump negocia con Irán o no, pero sí que le urge encontrar una solución que le ponga fin a la guerra. De momento, el presidente consiguió instalar una tregua transitoria que levantó el ánimo de los mercados. ¿Durará, Gordon Gekko, o es solo la antesala a una caída más profunda?

Leé la nota completa

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias