Cuánto deberá pagar la abogada argentina acusada de racismo en Brasil a las víctimas tras el juicio + Seguir en









Agostina Páez se presentó ante la Justicia en Río de Janeiro y quedó habilitada para regresar al país. Permanece desde hace dos meses bajo medidas restrictivas y tobillera electrónica.

Antes de la audiencia, Páez había manifestado su preocupación por la posibilidad de ir a prisión. “Yo no voy a pisar una cárcel, si voy a la cárcel me mato, no sé lo que me puede pasar”, afirmó en declaraciones televisivas.

La abogada argentina Agostina Páez, acusada de realizar gestos racistas en Río de Janeiro, Brasil se presentó este martes ante el Tribunal Penal N°37 en una audiencia clave en la que la Justicia resolvió permitirle regresar al país bajo la condición de realizar trabajos comunitarios e indemnizar a las víctimas. De cuánto es la multa.

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La fiscalía decidió reducir la acusación original, la cual contemplaba tres delitos y una posible pena de hasta 15 años de prisión, a un único cargo. Según explicó su abogada defensora, Carla Junqueira, esta modificación permitiría reemplazar una eventual condena con servicios sociales y el pago de compensación a las víctimas.

De acuerdo al Ministerio Público, Agostina Páez debería abonar cerca de u$s50.000 a cada una de las personas afectadas. El juez aún no emitió su resolución, aunque se espera que lo haga en los próximos días. Esa decisión será determinante no solo para establecer el monto definitivo del resarcimiento, sino también para definir las condiciones de salida del país de la imputada.

Desde un inicio, la estrategia de la defensa apuntaba a lograr la mayor reducción de cargos posible para facilitar el regreso de la joven a la Argentina. “Estamos muy conformes con el resultado”, sostuvo Junqueira luego de la audiencia.

“Entramos esperando una pena de al menos dos años, con cumplimiento efectivo en Argentina. Pero la fiscal entendió que el pedido de disculpas significó que Agostina entendió lo que significa para Brasil el racismo. Fue una primera etapa exitosa. Ahora necesitamos cumplir los trámites para que se haga efectivo el retorno”, explicó.

Incluso, antes de la audiencia, Páez había manifestado su preocupación por la posibilidad de ir a prisión. “Yo no voy a pisar una cárcel, si voy a la cárcel me mato, no sé lo que me puede pasar”, afirmó en declaraciones televisivas. Agostina Páez comisaría Agostina Páez fue detenida en enero de este año. La causa contra Agostina Páez en Brasil Según la versión de Agostina Páez, el conflicto inició por una discusión en un boliche de Río de Janeiro por el desacuerdo al respecto de una cuenta, mientras vacacionaba con sus amigas el 14 de enero de este año. La abogada santiagueña asegura haber pagado todo lo convenido, incluso por encima de lo que consideraba gastado, pero al retirarse le habrían hechos gestos obscenos que ella respondió con una señal racista hacia los mozos, simulando ser un primate. Ese hecho quedó registrado en un video que circuló masivamente y se convirtió en la principal prueba de la justicia brasileña. Ahora Páez está imputada por tres hechos de injuria racial. En Brasil, este delito prevé penas de entre dos y cinco años de prisión por cada episodio. De ese modo, la máxima condena puede alcanzar los 15 años. En la previa del juicio, la joven publicó un video, a través de sus redes sociales, en el que pidió disculpas públicas y reconoció la gravedad de lo que hizo. “Ahora sé que no he cometido un error pequeño, que no ha sido algo sin importancia, sino que he estado muy mal. Mi reacción ha sido muy grave y me he equivocado”, expresó y agregó: “Por eso quiero pedir disculpas públicamente, algo que quería hacer anteriormente y, por recomendación de mi defensa anterior, no lo hice”.

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