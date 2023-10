Bullrich dura contra Milei en último tramo de su campaña

“A mí no me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuándo no lo quiso tener, ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres”. La propia Lemoine publicó en redes sociales un fragmento de “La ética de la libertad”, uno de los libros más difundidos de Murray Rothbard y Bullrich leyó en la TV parte del texto: “Los padres son propietarios del niño y, como tales, pueden donar o vender sus derechos sobre él en virtud de un contrato voluntario. En suma, en una sociedad libre puede haber un floreciente mercado libre de niños”.