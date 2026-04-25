Netflix sigue apostando fuerte por producciones internacionales que logran romper fronteras, y en las últimas semanas sumó a su catálogo una película que nadie tenía en el radar hasta que explotó en reproducciones. En cuestión de días, se convirtió en uno de los contenidos más vistos de la plataforma a nivel global.
Millones ya la vieron: la impactante película sudafricana de Netflix que se volvió furor en todo el mundo
Una producción imperdible que muestra las consecuencias de la violencia y la justicia por mano propia.
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El fenómeno no es casual: se trata de un thriller intenso, cargado de tensión y con una mirada crítica sobre el funcionamiento del sistema judicial y social. Con una historia cruda y emocional, logra conectar con audiencias de todo el mundo que encuentran en su trama una problemática universal.
Así, sin grandes campañas ni nombres rutilantes de Hollywood, el boca a boca hizo su trabajo y terminó posicionando a “180” como uno de los títulos más comentados y vistos de Netflix en la actualidad.
De qué trata 180
La historia sigue a Zak, un hombre que intenta dejar atrás su pasado criminal y rehacer su vida. Sin embargo, todo cambia de manera abrupta cuando un violento incidente de tránsito deja a su hijo gravemente herido. A partir de ese momento, la desesperación comienza a dominarlo.
Frente a un sistema que parece no darle respuestas ni soluciones, el protagonista inicia un camino cada vez más oscuro, donde la justicia y la venganza empiezan a confundirse. La película construye así un retrato incómodo sobre la ineficiencia burocrática y la desigualdad institucional, mostrando cómo las fallas del sistema pueden empujar a una persona común a tomar decisiones extremas.
Con un tono tenso y emocional, 180 no solo propone un thriller de acción, sino también una reflexión sobre los límites de la moral, el dolor y las consecuencias de hacer justicia por mano propia.
Netflix: tráiler de 180
Netflix: elenco de 180
- Prince Grootboom
- Noxolo Dlamini
- Danica De La Rey
- Desmond Dube
- Zenobia Kloppers
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