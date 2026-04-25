Una producción imperdible que muestra las consecuencias de la violencia y la justicia por mano propia.

Un thriller dramático que demuestra las consecuencias de la violencia y la falta de justicia.

Netflix sigue apostando fuerte por producciones internacionales que logran romper fronteras, y en las últimas semanas sumó a su catálogo una película que nadie tenía en el radar hasta que explotó en reproducciones. En cuestión de días, se convirtió en uno de los contenidos más vistos de la plataforma a nivel global.

El fenómeno no es casual: se trata de un thriller intenso, cargado de tensión y con una mirada crítica sobre el funcionamiento del sistema judicial y social. Con una historia cruda y emocional, logra conectar con audiencias de todo el mundo que encuentran en su trama una problemática universal.

Así, sin grandes campañas ni nombres rutilantes de Hollywood, el boca a boca hizo su trabajo y terminó posicionando a “180” como uno de los títulos más comentados y vistos de Netflix en la actualidad.

La película que estaba pasando desapercibida hasta que se convirtió en lo más visto de Netflix.

De qué trata 180

La historia sigue a Zak, un hombre que intenta dejar atrás su pasado criminal y rehacer su vida. Sin embargo, todo cambia de manera abrupta cuando un violento incidente de tránsito deja a su hijo gravemente herido. A partir de ese momento, la desesperación comienza a dominarlo.

Frente a un sistema que parece no darle respuestas ni soluciones, el protagonista inicia un camino cada vez más oscuro, donde la justicia y la venganza empiezan a confundirse. La película construye así un retrato incómodo sobre la ineficiencia burocrática y la desigualdad institucional, mostrando cómo las fallas del sistema pueden empujar a una persona común a tomar decisiones extremas.

Con un tono tenso y emocional, 180 no solo propone un thriller de acción, sino también una reflexión sobre los límites de la moral, el dolor y las consecuencias de hacer justicia por mano propia.

Netflix: tráiler de 180

Embed - 180 | TRAILER ESPAÑOL | 17 Abril/26 - NETFLIX

Netflix: elenco de 180