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25 de abril 2026 - 16:00

Millones ya la vieron: la impactante película sudafricana de Netflix que se volvió furor en todo el mundo

Una producción imperdible que muestra las consecuencias de la violencia y la justicia por mano propia.

Un thriller dramático que demuestra las consecuencias de la violencia y la falta de justicia.

Un thriller dramático que demuestra las consecuencias de la violencia y la falta de justicia.

Imagen: Netflix

Netflix sigue apostando fuerte por producciones internacionales que logran romper fronteras, y en las últimas semanas sumó a su catálogo una película que nadie tenía en el radar hasta que explotó en reproducciones. En cuestión de días, se convirtió en uno de los contenidos más vistos de la plataforma a nivel global.

El fenómeno no es casual: se trata de un thriller intenso, cargado de tensión y con una mirada crítica sobre el funcionamiento del sistema judicial y social. Con una historia cruda y emocional, logra conectar con audiencias de todo el mundo que encuentran en su trama una problemática universal.

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Así, sin grandes campañas ni nombres rutilantes de Hollywood, el boca a boca hizo su trabajo y terminó posicionando a “180” como uno de los títulos más comentados y vistos de Netflix en la actualidad.

180
La película que estaba pasando desapercibida hasta que se convirtió en lo más visto de Netflix.

La película que estaba pasando desapercibida hasta que se convirtió en lo más visto de Netflix.

De qué trata 180

La historia sigue a Zak, un hombre que intenta dejar atrás su pasado criminal y rehacer su vida. Sin embargo, todo cambia de manera abrupta cuando un violento incidente de tránsito deja a su hijo gravemente herido. A partir de ese momento, la desesperación comienza a dominarlo.

Frente a un sistema que parece no darle respuestas ni soluciones, el protagonista inicia un camino cada vez más oscuro, donde la justicia y la venganza empiezan a confundirse. La película construye así un retrato incómodo sobre la ineficiencia burocrática y la desigualdad institucional, mostrando cómo las fallas del sistema pueden empujar a una persona común a tomar decisiones extremas.

Con un tono tenso y emocional, 180 no solo propone un thriller de acción, sino también una reflexión sobre los límites de la moral, el dolor y las consecuencias de hacer justicia por mano propia.

Netflix: tráiler de 180

Embed - 180 | TRAILER ESPAÑOL | 17 Abril/26 - NETFLIX

Netflix: elenco de 180

  • Prince Grootboom
  • Noxolo Dlamini
  • Danica De La Rey
  • Desmond Dube
  • Zenobia Kloppers

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