Violencia en Entre Ríos: un padre baleó a otro luego de un partido de fútbol infantil

Un hombre increpó a otro luego de un encuentro amistoso entre los hijos de ambos. El hecho estaría vinculado a un conflicto previo entre los menores y aún no hay detenidos.

El hecho sucedió luego e un partido entre los dos menores, cuando el padre de uno se acercó a increpar al otro.

Un partido de fútbol infantil terminó en una escena de violencia cruda cuando uno de los padres de los jugadores baleó a otro . Sucedió en el predio del Parque Gazzano, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos , donde decenas de personas fueron testigos del ataque y el hecho estaría vinculado a otro conflicto previo.

Según su relato a las autoridades, un hombre de remera amarilla - acompañado de una mujer- se le acercó y comenzó a increparlo para exigirle explicaciones. La discusión, según se observa en el video, derivó en que M.J.M se defendiera con un golpe de puño, sin imaginar que el agresor sacaría un arma de fuego .

El agresor increpó a la víctima por creer que le había pegado a su hijo.

De inmediato, se solicitó la presencia de Policía Científica y la víctima fue trasladada en ambulancia al Hospital San Martín , de donde fue dada de alta, fuera de peligro luego de recibir un disparo en la pierna.

“Se le realizaron estudios y no presentó lesiones de gravedad, se le coloca antitetánica y antibiótico”, precisaron al medio. Por otro lado, personal de la División Homicidios recopiló testimonios en el lugar y se conoció un conflicto previo entre los hijos de ambos. De momento, el agresor, identificado como J.G., no está detenido.

Dictaron la prisión preventiva para la policía que baleó a cuatro personas en un auto

La Justicia dictó este martes la prisión preventiva para la oficial de la Policía Federal que disparó dentro de un auto de aplicación en Almagro y dejó cuatro heridos. Además, se fijó una nueva audiencia para el 5 de mayo, mientras la causa avanza por tentativa de homicidio y lesiones agravadas.

La resolución fue tomada por la jueza Julia Correa, a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°22, durante la audiencia en la que se analizó la situación procesal de la acusada.

Según fuentes judiciales, la agente quedó imputada por los delitos de tentativa de homicidio y lesiones agravadas por el uso de arma, en una investigación que tramita ante la Unidad de Flagrancia Oeste del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, encabezada por la auxiliar fiscal Catalina Neme.