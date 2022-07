Carrió: “La Argentina no puede ser enfrentada”

“Siento que cometió un error trágico, en el sentido de irreversible, no se puede tratar así al campo argentino”, manifestó Carrió, que también expresó: “El Presidente cometió un error enorme, es algo terrible. El campo está recibiendo una cuarta parte del valor de la cosecha. Aparte de que le están robando con retenciones o el precio oficial del dólar oficial, hay una acusación. Si no entraran los dólares del campo, la Argentina no sería nada”.