Tensión castrense: la obra social militar redobla presión para que las Fuerzas de Seguridad paguen deuda millonaria

El coronel mayor (R) Ariel Guzmán , designado por el ministro de Defensa Carlos Presti como administrador del cierre de la ex obra social militar IOSFA , volvió a reclamar a las fuerzas de seguridad para que salden una millonaria deuda de aportes y contribuciones antes del traspaso a su nueva entidad, la Obra Social de las Fuerzas de Seguridad (OSFFESEG).

La nota oficial NO-2026-41914183-APN-P#IOSFA a la que Ámbito tuvo acceso exclusivo, firmada el 26 de abril por Guzmán en una nueva respuesta al Director de Sanidad de la Gendarmería, dice: “. . . la persistencia de la deuda de las Fuerzas de Seguridad (Gendarmería Nacional Argentina y Prefectura Naval Argentina), constituye actualmente la principal causa que impide la normalización plena de las prestaciones en las distintas jurisdicciones ”.

El DNU libertario N°88/2026 de modificación en la gobernanza y prestaciones de asistencia social castrense dispuso la disolución de IOSFA y la creación de dos organismos separados. Por un lado, OSFA, Obra social de las Fuerzas Armadas , ahora bajo conducción militar, nuclea afiliados del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y personal civil que presta servicios en las fuerzas. Por otro, OSFFESEG, Obra social de fuerzas federales de Seguridad , que agrupa al personal de Gendarmería y Prefectura.

Guzmán, liquidador de IOSFA, es la figura central con mando político delegado por el ministro de Defensa y tiene la potestad para resolver la transferencia de activos, pagar deudas con prestadores, traspasar afiliados, personal, derechos, obligaciones de todo tipo, y disponibilidades de bienes muebles e inmuebles a los nuevos entes.

En el desarrollo de la tarea se detectaron expedientes de la gestión en IOSFA de Darío Díaz Pérez que reclamaban una abultada deuda por aportes y contribuciones patronales de las FFAA y de las FFSS. Contar con ese dinero, más de 212.000 millones de pesos, fue la salida; pues representaba una apertura saneada para la nueva OSFA porque permitía a IOSFA “residual” cancelar impagos con prestadores, laboratorios, centros y colegios médicos, droguerías, que luego recuperarían servicios con OSFA.

Los jefes del Ejército, Armada y Fuerza Aérea ordenaron la cancelación total de esa morosidad que se cumplió la semana pasada con fondos del denominado inciso 1, partida correspondiente a sueldos del personal militar. El ministro Presti fue informado de un problema: la Gendarmería y la Prefectura resisten saldar su parte.

El administrador, coronel Guzmán detalló en el escrito enviado a la Gendarmería que “entre los días martes 21 y viernes 24 de abril de 2026, el Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), abonó exclusivamente a Prestadores de la provincia de Tucumán, la suma de $ 1.999.482.534,74”. “Dichos recursos económicos fueron posibles a partir de la cancelación de deuda que realizaron las Fuerzas Armadas”, agrega.

El dato se incluyó por instrucciones de Defensa, quizá un estímulo ejemplificador para doblegar la tacañería sin sentido de sus colegas de Seguridad. Sucede que aún con ese desembolso efectuado por las FFAA la semana última, el IOSFA residual necesita enviar señales concretas de continuidad en el pago a acreedores del sistema de prestación para garantizar que confíen en su vuelta a servicios de la nueva OSFA.

El apriete final en el texto del administrador Guzmán a la conducción del edificio Centinela dice: “. . .resultaría de mucha utilidad para la Obra Social, que la Gendarmería Nacional Argentina cancele la deuda que mantiene con el IOSFA, por haber efectuado una incorrecta liquidación de los aportes individuales de los afiliados que pertenecen a esa Fuerza y de las contribuciones patronales liquidadas por la Institución, aspecto que se mantiene desde el año 2017 (Art 9 - Decreto 637/2013); cuyo monto actualizado al 30 de abril de 2026, alcanza la suma de $101.692.401.866,57”.