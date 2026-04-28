Video: un impresionante bólido iluminó el cielo de Buenos Aires y Uruguay: qué es y cómo se produce + Seguir en









El fenómeno duró segundos, fue captado por vecinos y se viralizó. También se observó en Montevideo y el Conurbano bonaerense.

El bólido fue visible incluso en zonas con alta contaminación lumínica.

Un bólido cruzó el cielo de Buenos Aires y Uruguay durante la noche del lunes y sorprendió a vecinos que registraron el fenómeno con sus celulares, en un episodio breve pero impactante que iluminó el cielo durante segundos y se viralizó rápidamente en redes sociales.

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El evento ocurrió pasadas las 22:50, cuando una intensa luz atravesó el cielo nocturno y pudo observarse en distitnos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), así como en zonas cercanas al Río de la Plata y Montevideo.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad y teléfonos móviles muestran una especie de “bola de fuego” de tonalidad brillante y verdosa que se desplazó a gran velocidad de un extremo a otro del cielo. Aunque el fenómeno duró apenas unos segundos, su intensidad fue suficiente para destacarse incluso en áreas urbanas con alta contaminación lumínica.

bolido buenos aires y uruguay El fenómeno duró apenas segundos pero generó gran impacto en redes. X: @SatelitesArg

Durante las horas posteriores, las redes sociales se llenaron de videos del momento, lo que amplificó el impacto del episodio y generó preguntas entre los usuarios sobre el origen de esa luz.

Qué es un bólido y por qué se produce Las primeras interpretaciones indican que se trató de un bólido, un tipo de meteoro extremadamente brillante que se produce cuando un fragmento de roca espacial, conocido como meteoroide, ingresa a gran velocidad en la atmósfera terrestre. En ese ingreso, la fricción con el aire genera un calentamiento intenso que provoca su incandescencia y, en muchos casos, su desintegración parcial o total. Este proceso da lugar a la característica apariencia de bola de fuego y a una estela luminosa visible desde grandes distancias. Según explican desde el Observatorio Astronómico de Córdoba, estos fenómenos pueden incluso estar acompañados por explosiones audibles o dejar fragmentos que alcanzan la superficie terrestre en forma de meteoritos. “Los bólidos son a menudo más espectaculares que los meteoros comunes”, señalan.