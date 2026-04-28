El cuello de botella digital del estrecho de Ormuz: ¿cómo afecta la guerra a los cables submarinos?

cEste canal posee varios cables de fibra óptica que conectan países desde la India y el sudeste asiático con Europa, a través de los estados del Golfo y Egipto. Su funcionamiento es clave por transportar el 99% del tráfico mundial de internet.

Entre los principales cables que atraviesan el estrecho de Ormuz se encuentran el Asia-África-Europa 1, la red FALCON y el Sistema Internacional de Cable Puente del Golfo, en el que está incluido Irán.

Irán advirtió la semana pasada que los cables submarinos en el estrecho de Ormuz representan un punto vulnerable para la economía digital de la región , lo que suscita preocupación por posibles ataques a infraestructuras críticas. Por allí pasa el 99% del tráfico mundial de internet y este canal posee varios cables de fibra óptica que conectan países desde la India y el sudeste asiático con Europa, a través de los estados del Golfo y Egipto .

Este canal, que ya supone un punto neurálgico para el transporte mundial de crudo, también vital para el mundo digital. Por allí pasan varios cables de fibra óptica que conectan países desde la India y el sudeste asiático con Europa, a través de los estados del Golfo y Egipto .

Los cables submarinos, compuestos de fibra óptica o eléctricos, transportan el 99% del tráfico mundial de internet , según la UIT, el organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías digitales.

Por allí también transportan telecomunicaciones y electricidad entre países. Su tarea es esencial para los servicios en la nube y las comunicaciones en línea. Por otra parte, la analista geopolítica y energética Masha Kotkin detalló que aquellos que están dañados "provocan ralentización o interrupciones en internet, problemas en el comercio electrónico, retrasos en las transacciones financieras... y consecuencias económicas negativas derivadas de todas estas interrupciones".

Los países del Golfo, en particular los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita , invirtieron miles de millones de dólares en inteligencia artificial (IA) e infraestructura digital para diversificar sus economías y reducir su dependencia del petróleo. Ambas naciones establecieron empresas nacionales de IA que prestan servicios a clientes en toda la región y todas dependen de cables submarinos para transmitir datos a la velocidad del rayo.

image Los países del Golfo, en particular los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, invirtieron miles de millones de dólares en inteligencia artificial (IA).

Entre los principales cables que atraviesan el estrecho de Ormuz se encuentran el Asia-África-Europa 1 (AAE-1), que conecta el sudeste asiático con Europa a través de Egipto, con puntos de llegada en los Emiratos Árabes Unidos, Omán, Qatar y Arabia Saudita. Por otra parte, está la red FALCON -que conecta India y Sri Lanka con el Golfo, Sudán y Egipto- y el Sistema Internacional de Cable Puente del Golfo, en el que está incluido Irán.

Qué riesgos existen en los cables submarinos en el estrecho de Ormuz

Si bien la longitud total de los cables submarinos aumentó considerablemente entre 2014 y 2025, registros del Comité Internacional de Protección de Cables (ICPC) indicaron que las fallas ocurridas en la zona se mantuvieron estables en torno a 150-200 incidentes anuales. A su vez, entre el 70% y el 80% de las fallas fueron causadas por actividades humanas accidentales, principalmente la pesca y las anclas de los barcos.

Otros riesgos incluyen corrientes submarinas, terremotos, volcanes submarinos y tifones, según el director de investigación de la empresa TeleGeography Alan Mauldin. La industria aborda estos riesgos enterrando los cables, protegiéndolos y seleccionando rutas seguras, afirmó.

Estrecho de Ormuz Si bien la longitud total de los cables aumentó entre 2014 y 2025, registros del ICPC indicaron que las fallas ocurridas en la zona se mantuvieron estables en torno a 150-200 incidentes anuales. Voi

Hasta el momento, los cables submarinos no se vieron afectados. Sin embargo, existe un riesgo indirecto derivado de que los buques dañados golpeen inadvertidamente los cables al arrastrar las anclas. "En una situación de operaciones militares activas, aumenta el riesgo de daños no intencionados, y cuanto más se prolongue el conflicto, mayor será la probabilidad de que se produzcan", declaró Kotkin.

Si bien los posibles daños a los cables submarinos no provocarían una pérdida total de conectividad —debido a los enlaces terrestres—, los expertos coinciden en que los sistemas satelitales no son un reemplazo viable, por su costo y la imposibilidad de manejar el mismo volumen de tráfico.

Irán flexibilizó las restricciones de internet para las empresas mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz ya lleva dos meses

El máximo órgano de seguridad de Irán aprobó un plan temporal para que las empresas puedan acceder a internet con menos restricciones, según informó este martes un portavoz del gobierno persa, en medio del conflicto con EEUU. En paralelo, el bloqueo del estrecho de Ormuz, la principal vía marítima para el transporte de crudo, ya lleva dos meses.

El observatorio de internet NetBlocks indicó que la mayoría de los iraníes no pudo acceder a la red mundial durante los últimos 60 días, y solo unos pocos ciudadanos pudieron tener acceso a costosas y avanzadas redes privadas virtuales (VPN) que eluden las restricciones. "El Consejo Supremo de Seguridad Nacional aprobó el plan 'Internet Pro' para proteger a las empresas en tiempos de crisis", sostuvo la portavoz del gobierno, Fatemeh Mohajerani.