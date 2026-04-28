Qué dice la NASA sobre el cambio en la rotación de la Tierra: qué pasará con la duración de los días + Seguir en









Los especialistas sostienenla duración del día cambia levemente por la influencia de diversos factores. De qué se tratan.

La rotación terrestre presenta variaciones imperceptibles en la vida diaria.

La duración del día no es rígida, sino que varía por factores geofísicos y astronómicos. Un reciente estudio destacó que la rotación de la Tierra se desacelera debido, principalmente, a la fricción de las mareas causadas por la Luna. Según los especialistas, este efecto de frenado, en combinación con dinámicas atmosféricas, provocó un incremento gradual en la duración de las jornadas durante millones de años.

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De qué se trata el cambio en la rotación de la Tierra En las últimas décadas, el cambio climático modificó en este equilibrio natural. Según investigaciones de la NASA, fenómenos como el deshielo de los polos, la extracción de aguas subterráneas y el ascenso del nivel del mar están moviendo la masa del planeta hacia el ecuador. Este desplazamiento de peso actúa de forma similar a un patinador que extiende sus brazos: provoca que la Tierra gire con mayor lentitud.

El hecho de que los cambios sean de unos pocos milisegundos no les resta relevancia, especialmente para sistemas de alta precisión como la navegación satelital. Por este motivo, se aplican ajustes conocidos como “segundos intercalares” para mantener la concordancia entre el tiempo oficial y el astronómico.

foto de la tierra Fenómenos como el deshielo de los polos, la extracción de aguas subterráneas y el ascenso del nivel del mar están moviendo la masa del planeta hacia el ecuador.

De cualquier manera, la posibilidad de días de 25 horas está muy lejos, pues es un fenómeno que tardaría millones de años en manifestarse de forma perceptible.

Estos cambios, si bien son imperceptibles para nosotros, confirman que la Tierra es un sistema dinámico alejado de cualquier rigidez. La fluctuación de apenas milisegundos en el reloj astronómico revela la influencia directa de las fuerzas naturales y del cambio climático, dejando una huella sutil en la mecánica de giro que define la vida en el planeta.

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