Crecen las dudas sobre la dolarización y Milei buscó dar respuesta

El candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei , cerró la jornada del Latam Economic Forum con un discurso centrado en la dolarización, su posible instrumentación y el criterio para determinar el tipo de cambio. Sin embargo, sus declaraciones no encuadran con la de sus pares libertarios de las últimas 48 horas.

Sin embargo, días atrás, el propio economista y asesor de Milei, Darío Epstein, aseguró que el candidato mantiene “una propuesta de dolarización muy concreta”, y que no se va a dolarizar “si no hay dólares”. Puso un freno de mano a la posibilidad de una dolarización en el corto plazo y priorizó: “Lo más importante es que no puede haber déficit fiscal”.