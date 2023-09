"Preocupación" y "pocas certezas": las dudas de los empresarios ante el crecimiento de Milei

Los empresarios que conocían a Javier Milei antes de su carrera política concentran la atención de sus pares ¿ creés que realmente hará lo que promete?; ¿conocés sus planes o sus equipos?; ¿es verdad que tiene una alianza informal con Massa? ¿Mauricio Macri lo ayudará, si es gobierno?, ¿Cómo será la gobernabilidad”?, son algunas de las preguntas que se escuchan. Otros, cuestionan su aval al sindicalismo o los vínculos que tiene con sectores peronistas. También que no se haya manifestado respecto de la Justicia.

De hecho, el comentario más escuchado es que “ahora comienza a reconocer que la dolarización no se aplicará apenas llegue al poder”; “o que no se cerrará el Banco Central”, entre otras rectificaciones. De hecho, algunos de sus colaboradores como Diana Mondino, Juan Napoli y Darío Epstein enmarcaron sus promesas dando a entender que no son ni tan fáciles ni tan rápidas de implementar.

Faltando casi un mes y medio para las elecciones generales, cierto sector del empresariado tomó conciencia de que Javier Milei puede llegar a ser presidente. Sin embargo, algunos esperan que Patricia Bullrich repunte en la intención de voto y que Sergio Massa “que quedó a solo un punto” pueda entrar al balotaje.

Este clima de incertidumbre por el futuro del país fue el que reinó en el encuentro organizado este miércoles por el Rotary Club de Buenos Aires. En esta oportunidad, el conferencista fue Jorge Macri. Si bien su disertación se concentró en los proyectos que espera concretar en la Ciudad de Buenos Aires si resulta electo, no eludió el desafío a nivel nacional que enfrenta Juntos por Cambio.

Ante más de un centenar de empresarios, el candidato a jefe de la Ciudad indicó que “estamos a las puertas de poder definir un rumbo muy serio, muy concreto, muy conciso, con un cambio de época, con un cambio cultural muy grande en la Argentina, que ha sido abrazado por una inmensa mayoría de los argentinos, que tiene que ver con dejar una parte de nuestra historia atrás. El resultado de las elecciones en Argentina demuestra una profunda vocación de cambio respecto del modelo que viene gobernando a nivel nacional”.

Reconoció que la interna fue desgastante para Juntos por el Cambio y que es necesario acercarse a la gente brindando un mensaje de esperanza.

Se mostró convencido de que Patricia Bullrich es la persona idónea para conducir el país y resaltó su conexión con la gente, por eso, le recomendó que “Camine más las calles y que esté menos en la televisión”.

En los equipos de la candidata admiten que uno de los atributos de Patricia es su llegada a las personas más diversas “la escuchan, la buscan, la saludan, le piden cosas”, comentan.

Sin embargo, esto aún no parece ser suficiente para que remonte su intención de voto. Algunos números que se barajan dan que Bullrich mejoró un poco, pero aún continúa en tercera posición.

Inseguridad

Respecto de sus objetivos para la Ciudad, Jorge Macri dijo que es necesario “recuperar el sentirnos seguros”. En este sentido, mencionó el caso del ingeniero de 42 años Mariano Barbieri, quien fuera apuñalado para robarle el celular en Palermo. E hizo referencia a la necesidad de “cambiar la ley de salud mental, que es una catástrofe, o desadherir, como hicieron otras jurisdicciones, como la provincia de Mendoza” para volver a trabajar con la ley de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires, que permite la intervención de un profesional de la salud en relación a los problemas de drogadicción.

Otro de los reclamos en la Ciudad son los permanentes cortes y Macri aprovechó para contar que le pidió a Horacio Rodríguez Larreta “pegar un golpe de timón respecto del orden público”. Al tiempo que anticipó que está dispuesto a “asumir el costo de ordenar lo público” y cerró su alocución advirtiendo: “yo voy a tener problemas con los piqueteros, y los piqueteros van a tener problemas conmigo”.