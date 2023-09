Marina Dal Poggetto: "Con la inflación, el gasto público está 10 puntos abajo que en 2015"

Sin embargo, hacia adelante advirtió: “Ese ajuste en la Nación no se sostiene si no cambias la fórmula de indexación previsional. El cambio en los precios relativos que requerís en un plan de estabilización te genera un salto inflacionario que te los va a licuar aún más, y te los va a llevar por debajo de los niveles de subsistencia, por lo cual vas a tener un problema político y ético. Cómo haces para compensar los ingresos y como contracara cómo cambiar esa indexación hacia adelante”.

Según su mirada, un programa exitoso del próximo gobierno requerirá cumplir con 3 vértices: un plan de estabilización, una agenda de reformas estructurales y gobernabilidad. González de IDEA, quien fue CEO de YPF durante el gobierno de Mauricio Macri, le consultó cómo ve a Sergio Massa, Patricia Bullrich y Javier Milei en cada uno de estos puntos. “Ninguno cumple con los tres, pero cada uno tiene su fuerte”, contestó.

Sobre Massa, candidato a presidente de Unión por la Patria, resaltó: “Mostró gobernabilidad en el manejo de la relación con el sector privado, sindicatos, coalición de gobierno, oposición y el propio FMI. Pero no tiene agenda de estabilización ni de reformas. Es táctica pura para intentar llegar. Uno entiende que si el horizonte se alarga siempre puede tratar de conseguir un programa”.

Sobre Bullrich, de Juntos por el Cambio, opinó: “Cuando decía la frase de si es todo o nada uno se agarraba la cabeza y dudaba de cómo va a hacer con la gobernabilidad, pero ahora tiene otro equipo. Podés estar más o menos de acuerdo pero tiene un programa de estabilización y una agenda de reformas estructurales”. Sobre este punto, resaltó: “Un esquema de mayor libertad económica es una condición necesaria, porque se necesita un salto en la producción de la economía, sino la protección infinita en los sectores productivos de bienes no es sostenible para los precios relativos, pero la apertura así te genera un aumento del desempleo que te torna ingobernable el esquema”.

De Milei, de La Libertad Avanza, cuestionó que sus propuestas cambian “dependiendo en qué auditorio hable” y cuestionó que no plantee los detalles sobre cómo hacerlo con la falta de dólares, el déficit cuasifiscal y las deudas comerciales en u$s 20.000 millones. Su mayor cuestionamiento fue hacia la gobernabilidad: “Fue exitoso en términos electorales decir que la casta va a pagar el ajuste, pero vas a requerir gobernabilidad para aplicar los programas, para que no te prendan fuego la calle, tengas mayorías en el Congreso y negocies con la justicia. Me obsesiona que se alargue el horizonte de decisiones, porque sin consenso, volves al péndulo y las reformas no van a ser duraderas”.

El FMI benefició a Milei

Dal Poggetto opinó que la devaluación que el FMI le pidió a Massa terminó favoreciendo a Milei. “La devaluación del 22% post PASO te duró 48 horas para comprimir la brecha y hoy estas en la zona del 120%, cercana a los picos, y en términos inflacionarios de ganancia de competitividad te duró un mes y medio. Fue una devaluación negociada con el FMI para conseguir el desembolso con un Fondo que visualizaba una elección de dos, y no de tres tercios”.

Además, sobre el FMI consideró: "Pensaba que si no lo obligaba a Massa a pagar algún ajuste después del desvío grosero en las metas, terminaba favoreciéndolo y lo obliga a pagar un ajuste. Pero la elección no es de dos, sino de tres. Ahora la complicación es que cambiaste de régimen inflacionario, complicaron al candidato y ministro, y en el esquema de tercios favorece más a Milei que a JxC”.

Consultada sobre la inflación, adelantó que en Eco Go estiman que agosto haya cerrado en 11,5%. Si bien inicialmente para septiembre preveían 13%, dijo que con los acuerdos de precios y el tipo de cambio en $350 fue “tamizada”, por lo que podría cerrar en 10,6%. “Son acuerdos de muy corto plazo, hasta el 22 de octubre, o hasta la próxima devaluación del dólar oficial, estamos en ese juego. Vamos a tener en 9 meses la misma inflación que en todo el año pasado”, afirmó.