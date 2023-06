El salario en dólares llegó a su máximo histórico: ¿es sostenible?

El dólar ha tenido un retroceso ostensible en el mercado cambiario uruguayo y se agudiza el denominado atraso cambiario, que se configura cuando las relaciones de precios con el exterior no son sostenibles para la economía. Se expresa en el tipo de cambio entre las dos monedas de referencia para la economía uruguaya: la propia (el peso) y el dólar, principal moneda internacional.

El peso de los referidos costos depende de la relación entre los precios de los bienes transables -prácticamente todos los bienes materiales de una economía- y los no transables, es decir, los servicios locales que no se transan con el exterior. Si estos costos son demasiado elevados y/o con una productividad que no es suficiente para cubrir las importaciones y generar las exportaciones que la economía necesita, la actividad se resentirá, bajará el empleo y tendremos confirmado el retraso.