Una región argentina recuperó el liderazgo global y volvió a ser el principal nodo agroexportador del mundo

Se trata de la región del Gran Rosario. Por detrás, quedaron el distrito aduanero de Nueva Orleans, en Estados Unidos, y al complejo portuario de Santos, en Brasil, que totalizó 60 millones de toneladas.

Archivo. La región lideró en 2025 el ranking mundial tras embarcar 75,7 millones de toneladas de granos, aceites y subproductos.

El Gran Rosario volvió a ubicarse en lo más alto del comercio agroindustrial global. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la región lideró en 2025 el ranking mundial de nodos portuarios agroexportadores tras embarcar 75,7 millones de toneladas de granos, aceites y subproductos.

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Con ese volumen, el polo portuario del sur santafesino superó al distrito aduanero de Nueva Orleans, en Estados Unidos, que movilizó 74,8 millones de toneladas durante el año, y al complejo portuario de Santos, en Brasil, que totalizó 60 millones de toneladas. De esta manera, l os tres principales nodos agroexportadores del mundo quedaron conformados por Gran Rosario, Nueva Orleans y Santos.

El regreso al primer puesto marca una recuperación para la región luego de varios años afectados por la caída de la producción agrícola. Incluso, en 2023, en medio de la histórica sequía que golpeó al sector , el Gran Rosario había descendido solo hasta la tercera posición.

La región concentra una característica poco habitual en el comercio internacional. En lugar de que la producción viaje hacia puertos marítimos, son los buques los que remontan el río Paraná para cargar en el corazón productivo del país.

Los granos recorren más de 1.000 kilómetros desde las zonas agrícolas hasta el nodo exportador del sur de Santa Fe, donde gran parte de la producción es procesada antes de embarcarse hacia más de 150 destinos internacionales a través de la Hidrovía Paraná-Paraguay y el Río de la Plata.

Otro de los factores que sostienen el liderazgo de la región es su capacidad industrial. El Gran Rosario concentra más de 52 millones de toneladas anuales de capacidad de molienda de oleaginosas, equivalentes al 75% del total nacional.

Terminal Puerto Rosario.jpg El Gran Rosario concentra más de 52 millones de toneladas anuales de capacidad de molienda de oleaginosas.

En apenas 70 kilómetros de costa sobre el río Paraná, entre Timbúes y Arroyo Seco, operan 30 terminales portuarias, de las cuales 18 están orientadas al despacho de productos agroindustriales.

Qué productos salieron del Gran Rosario

Del total embarcado durante 2025, las exportaciones se distribuyeron de la siguiente manera:

40,9 millones de toneladas de soja

22,8 millones de toneladas de maíz

8,8 millones de toneladas de trigo

3,1 millones de toneladas de otros productos agroindustriales

Según el informe, cerca del 75% de todos los productos agroindustriales exportados desde la Argentina salieron desde las terminales del Gran Rosario. En segundo lugar quedó Bahía Blanca, con una participación del 13%.

Argentina, entre los mayores exportadores del mundo

Durante la campaña 2024/25, Argentina exportó un total de 97,5 millones de toneladas de commodities agrícolas, ubicándose en el tercer puesto global, según detalla el informe. El liderazgo correspondió a Brasil, con 174,2 millones de toneladas exportadas, seguido por Estados Unidos, con 170,6 millones.

El dato que destaca la BCR es que el volumen despachado únicamente desde el Gran Rosario fue suficiente para superar individualmente a la mayoría de los países exportadores del mundo, consolidando el rol estratégico de la región dentro del comercio internacional de granos, aceites y subproductos.