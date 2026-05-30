Cuánto sale un comedero automático para tu mascota: precios y ventajas

Una opción cada vez más elegida por las familias cambia la rutina diaria y simplifica la alimentación para que nadie tenga problemas.

Quienes pasan muchas horas fuera de casa ya tienen un aliado para la alimentación de su mascota.

Las rutinas laborales, los viajes y las largas horas fuera de casa modificaron la forma en que muchas personas organizan el cuidado de sus mascotas . En este contexto, los dispositivos automáticos para servir el alimento empezaron a volverse necesarios en hogares con perros y gatos.

Estos equipos permiten programar cada una de las porciones, mantener horarios fijos y hasta controlar la cantidad diaria de comida. Además, algunos modelos incorporan cámaras, audio y conexión con aplicaciones móviles para supervisar cada comida desde el celular.

El comedero automático es la mejor opción cuando pasas mucho tiempo fuera de casa.

Un comedero automático es un dispositivo diseñado para entregar alimento al animal sin intervención manual en cada comida . Su función principal consiste en administrar raciones programadas en horarios específicos para mantener una rutina estable tanto en perros como gatos.

Existen dos grandes grupos. En el primero están los modelos por gravedad , que liberan comida a medida que el recipiente se vacía . El segundo incluye los comederos electrónicos, que permiten configurar horarios, cantidad exacta de alimento y la frecuencia diaria desde un panel digital o una aplicación móvil.

Los modelos inteligentes trabajan con conexión Wi-Fi de 2.4 GHz y suelen ser compatibles con celulares Android y iPhone. La capacidad también varía según el equipo. Los más básicos almacenan entre 3,5 y 5 litros de alimento seco, equivalentes a aproximadamente 1,5 o 2,2 kilos de balanceado. Los equipos de mayor tamaño alcanzan depósitos de hasta 6 litros.

En varios dispositivos, las porciones se regulan en bloques de entre 10 y 20 gramos por comida. Esa precisión ayuda a controlar el peso y evita excesos alimenticios, especialmente en animales sedentarios o con tendencia a la obesidad.

Muchos fabricantes también incluyen sistemas de energía dual donde el aparato funciona conectado a la corriente mediante cable USB y adaptador, aunque incorpora pilas AA o tipo D como respaldo frente a cortes eléctricos.

Algunos modelos permiten grabar mensajes de voz de hasta 10 segundos para llamar a la mascota cuando llega la hora de comer y existen otros que incluso suman hasta una cámara HD de 720p o 1080p y un micrófono bidireccional para interactuar en vivo a distancia.

Perro y gato Este aparato puede ayudarte con el bienestar de tus mascotas e incluso puede mandarte alarmas. Magnific

Cuáles son los beneficios de los comederos automáticos

Uno de los aspectos más valorados es el control exacto de la alimentación. Mantener los horarios regulares mejora la digestión y ayuda a evitar cuadros de ansiedad con la comida. Los veterinarios suelen recomendar rutinas estables porque muchos animales alteran su conducta cuando comen fuera de horario, además, un esquema fijo también disminuye los atracones y reduce el riesgo de sobrepeso.

Otro beneficio importante se da con las ausencias prolongadas, ya que, si una persona pasa gran parte del día fuera de casa, el equipo asegura que el perro o gato reciba alimento en el momento indicado.

Los modelos más completos incluso permiten administrar medicación mezclada con comida cuando hay tratamientos que exigen horarios estrictos.

Gato y perro Tus mascotas te van a agradecer cuando incorpores este elemento a tu hogar. Pexels

La conservación del alimento que aporta este invento también es mejor que lo que ofrecen los recipientes tradicionales. Muchos dispositivos incorporan depósitos herméticos y compartimentos especiales para bolsas desecantes de gel de sílice, lo que evita humedad y mantiene las croquetas en mejores condiciones durante semanas.

En el caso de la comida húmeda, algunos equipos incorporan refrigeración interna o bandejas selladas para conservar la temperatura adecuada. Para mayor seguridad, los modelos más modernos cuentan con bloqueo físico de botones para impedir que el animal active comida extra mediante golpes con el hocico o las patas.

En hogares con varias mascotas hay más funciones, ya que algunos comederos incluyen sensores de proximidad o collares inteligentes capaces de reconocer qué animal se acerca al plato. De esa forma, el sistema libera comida únicamente para la mascota autorizada. También existen mecanismos para evitar bloqueos internos cuando el alimento posee formas irregulares o croquetas grandes.

Precios y alternativas de los comederos inteligentes

En Argentina, los comederos automáticos para perros y gatos se comercializan entre $110.000 y $410.000, según sus funciones, capacidad y conectividad.

La gama inicial está aproximadamente a $140.000, son dispositivos con conexión Wi-Fi básica, programación desde app y depósitos de entre 3,5 y 5 litros. Además, permiten establecer horarios diarios y manejar porciones automáticas en platos de acero inoxidable desmontable y con batería de respaldo.

La gama media suele estar a $220.000, ya que tiene funciones más avanzadas como cámaras Full HD, audio bidireccional, sistemas de conservación del alimento y mejor sellado contra humedad.

Los modelos premium suelen alcanzar los $410.000, cuentan con sensores inteligentes, compatibilidad con ecosistemas domóticos y estadísticas detalladas sobre hábitos alimenticios. Algunas aplicaciones generan alertas cuando el depósito está por vaciarse o cuando la mascota no se acercó a comer en el horario previsto, lo que ayuda a detectar cambios de conducta y posibles problemas de salud.