Se multiplican los homenajes en todo el país con recuerdos y anécdotas del astro del fútbol

Por su parte, el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, apeló a una anécdota personal para recordar al deportista. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario escribió: “Así te recuerdo... Campo de entrenamientos de Mandiyú sobre la ruta 12, me acerque con miedo, te dije... trabajo haciendo notas para varios medios, con eso me banco mis estudios. Quiero ser médico. Me pusiste la mano al hombro y me preguntaste “que necesitas”.

Fueron 2 meses intensos, el viejo hostal del pinar donde te hacía la guardia, Cancha de Huracán, Tipoiti, Mandiyú. Nunca más nos vimos para contarte que me recibí de Médico. Que brilles siempre 10”.

Mientras que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien recibió el respaldo explícito del astro del fútbol a su campaña por la gobernación en 2019, aseguró: “Con una enorme tristeza te decimos hasta siempre, Diego. Un fuerte abrazo a todos sus familiares y seres queridos”. “Infinitas gracias por todo lo que nos diste, firma uno de los millones de maradonianos del planeta”, posteó el mandatario en su red de Twitter.

También el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, agradeció a Maradona “por regalarnos esa comunión de fútbol y pueblo”. “Por enseñarnos el valor del esfuerzo, la lucha y la humildad; por unirnos en la alegría y la esperanza. ⁣⁣Gracias Diego. Adiós. Vuela alto, barrilete cósmico”, publicó Bordet.

Desde Córdoba, Juan Schiaretti, despidió a Maradona con un “Gracias Diego, fuiste quien nos dio las mayores alegrías deportivas a los argentinos, sin pedirnos nunca absolutamente nada”.

El gobernador Jorge Capitanich, uno de los pocos que atesora una foto junto al fallecido deportista, manifestó a través de las redes sociales su tristeza y dolor. “Despedimos con una profunda tristeza a Diego Maradona”, destacó. Y agregó: “Su huella será imborrable. Gracias por

En tanto, el gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá decretó tres días de duelo provincial, y manifestó su profundo pesar por la muerte del “máximo ídolo argentino” como motivo de expresar el dolor que siente el pueblo puntano ante su pérdida.

En Tierra del Fuego, el gobernador, Gustavo Melella, lamentó el fallecimiento y le agradeció al futbolista por “tantas alegrías al pueblo argentino”.

“Gracias Diego, llevaste al fútbol argentino a lo más alto, llenándonos de orgullo. Hasta siempre, gracias por tantas alegrías”, escribió en su cuenta de Twitter.

También desde el sur del país, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, expresó: “¡Gracias por tanto Diego! Desde siempre, para siempre el mejor. Los argentinos y argentinas te llevamos en el corazón”. Mientras que el ministro de Deportes de la provincia, Luis Sánchez, declaró: “Buen viaje Diego. Se fue un ídolo, nació una leyenda. Día muy triste”.

En Catamarca, el gobernador, Raúl Jalil, vía redes sociales, hizo referencia a la muerte del ídolo deportivo señalando: “Hasta siempre, Diego. Tu enorme talento nos hizo felices por un instante. Un abrazo y mucha fuerza para su familia y sus seres queridos”.

También, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, escribió en sus redes sociales “Hasta siempre Diego”, mientras que el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez consignó: “Con tu magia en la cancha hiciste feliz a un país y nos llevaste a lo más alto”.

Otro que despidió al astro argentino fue el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, quien recordó a Maradona al decir que “nos llevó a la cima del mundo con su fútbol inolvidable”. En su red social de Facebook aseguró que “con su genialidad y su historia hizo feliz a todo un pueblo”.

“Por eso seguirá viviendo en nuestros corazones y en nuestra memoria. Muchas gracias Diego. Que en paz descanses compañero”, finalizó.

Por su parte, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, manifestó su tristeza por el fallecimiento de Maradona, al cual calificó como “el mejor del mundo, una leyenda del fútbol, ídolo de millones”.

“No solo en Argentina sino también del mundo. Cuantas alegrías nos diste”, agregó el mandatario jujeño y expresó sus “condolencias a su familia y amigos”.

El vicegobernador de Corrientes, Gustavo Canteros, escribió en su cuenta de Twitter: “¡Hasta siempre querido Diego Maradona! Fuiste y serás el jugador más grande de todos los tiempos”.

Finalmente, el intendente de La Plata, Julio Garro aseguró que “se fue el hombre que nos dio las mejores alegrías a los amantes del fútbol. Cómo hincha de Boca despido a un ídolo, y como platense despedimos a un DT que puso a nuestra ciudad ante los ojos del Mundo”.