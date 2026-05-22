Subsidio por desempleo ANSES: cómo tramitarlo y quiénes lo cobran en mayo 2026

Esta prestación acompaña a aquellos afiliados que se encuentran fuera del sistema laboral por despido u otras condiciones que detalla el organismo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) mantiene abierta la inscripción para la Prestación por Desempleo, destinada a trabajadores registrados que perdieron su empleo sin causa justificada. El programa contempla pagos mensuales durante un período determinado y alcanza tanto a empleados en relación de dependencia, como al personal de casas particulares.

El organismo previsional establece condiciones específicas para acceder al beneficio. La cantidad de cuotas y el monto del subsidio dependen de los aportes realizados y de los ingresos previos del trabajador. ANSES también ofrece la posibilidad de realizar el trámite de forma virtual, mediante Atención Virtual o de manera presencial en una oficina del organismo con turno previo. La prestación incluye además la apertura de una cuenta bancaria para el cobro mensual.

El subsidio por desempleo forma parte de las herramientas de asistencia económica destinadas a personas que atraviesan una situación de pérdida laboral. El beneficio puede extenderse hasta 12 cuotas mensuales, según cada caso particular.

Quiénes pueden cobrar la prestación por desempleo de ANSES este mes

La Prestación por Desempleo alcanza a trabajadores incluidos dentro de la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744. El beneficio también contempla al personal de casas particulares incorporado en la Ley 26.844.

Los empleados permanentes pueden acceder al subsidio si cumplen con los requisitos de aportes exigidos por ANSES. El organismo solicita un mínimo de seis meses de contribuciones registradas durante los últimos tres años previos al despido. Los trabajadores eventuales y de temporada también forman parte del programa. Ese grupo debe acreditar menos de 12 meses trabajados en los últimos tres años y más de 90 días laborales durante el último año.

ANSES habilita el cobro del subsidio en situaciones contempladas por la normativa laboral vigente. El beneficio corresponde en casos de despido sin justa causa, finalización de contrato u otras circunstancias admitidas por el régimen. El organismo deposita el dinero en una cuenta bancaria a nombre del titular. El banco entrega luego una tarjeta de débito para operar en cajeros automáticos y realizar extracciones.

Las personas que ya perciben otras prestaciones de ANSES mediante cuenta bancaria recibirán el pago directamente en la misma cuenta registrada. El sistema evita trámites adicionales para quienes ya tienen una cuenta activa vinculada al organismo.

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Requisitos obligatorios para acceder al subsidio por desempleo

Los requisitos varían según el tipo de relación laboral que mantenía el trabajador antes de la desvinculación. La pérdida del empleo debe producirse bajo alguna de las situaciones previstas por la legislación laboral. ANSES contempla: despidos sin causa, finalización contractual y otros casos establecidos por las normas vigentes.

El trámite puede iniciarse de manera online a través de Atención Virtual. El organismo también permite realizar la gestión en una oficina con turno previo.

Los pasos para completar el trámite virtual son los siguientes:

reunir la documentación personal y laboral

ingresar a ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

seleccionar la opción “Prestación por Desempleo”

adjuntar la documentación solicitada

esperar la validación del organismo

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¿Cuáles son los montos mínimos y máximos en mayo de 2026?

El valor de la Prestación por Desempleo depende de los ingresos previos del trabajador y de la cantidad de meses con aportes registrados. ANSES analiza cada situación particular antes de definir el monto final. El subsidio puede otorgarse entre dos y doce cuotas mensuales. La duración del beneficio varía según los aportes realizados durante los últimos tres años anteriores a la desvinculación laboral.

Las personas mayores de 45 años pueden acceder a una extensión adicional de seis meses. ANSES contempla ese esquema especial dentro del régimen vigente para trabajadores desempleados. El organismo acredita el dinero mediante depósito bancario. El titular recibe luego una tarjeta de débito para operar con los fondos disponibles. ANSES no establece en la información difundida un monto fijo único para todos los beneficiarios. El cálculo del subsidio depende de la situación laboral y salarial de cada trabajador.

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Documentación necesaria para demostrar el cese laboral ante ANSES

El organismo exige comprobantes que acrediten el cese laboral según cada situación. Los trabajadores deben presentar el Documento Nacional de Identidad al momento de realizar la gestión y el telegrama de despido. El organismo también acepta otra documentación que demuestre la finalización de la relación laboral.

Los trabajadores con contrato vencido deben presentar la constancia correspondiente a la finalización contractual. Ese documento permite verificar el motivo de la desvinculación. La carta documento enviada por el empleador también puede formar parte de la documentación requerida. ANSES analiza cada caso según la situación laboral declarada.

Las personas afectadas por la quiebra de la empresa deben entregar la sentencia correspondiente. El organismo contempla esa situación dentro de los motivos habilitados para acceder al subsidio. El acta de defunción del empleador resulta necesaria en determinados casos vinculados a personal de casas particulares u otras relaciones laborales específicas.