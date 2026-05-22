Donald Trump celebró el final del programa de Stephen Colbert: "¡Es increíble que haya durado tanto!" + Agregar ámbito en









El último programa de Colbert, emitido el 21 de mayo, contó con una lista de invitados famosos y musicales, entre ellos Paul McCartney.

Trump apuntó contra el comediante y presentador.

Donald Trump arremetió contra Stephen Colbert después de que el presentador se despidiera definitivamente de la televisión estadounidense con su The Late Show de la CBS el jueves por la noche.

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El presidente de Estados Unidos escribió en su cuenta Truth Social: "Colbert finalmente se fue de CBS. ¡Es increíble que haya durado tanto! Sin talento, sin audiencia, sin vida. Era como un muerto en vida. Cualquier persona de la calle sería mejor que este completo idiota. ¡Menos mal que por fin se fue!".

image En otra publicación del viernes por la mañana, Trump arremetió contra otros presentadores de programas nocturnos a los que calificó de "sin talento, desagradables, excesivamente bien pagados, nada graciosos y con muy baja audiencia", y expresó su esperanza de que pronto también dejen de emitirse.

"El despido de Stephen Colbert de la CBS marcó el principio del fin para los presentadores de programas nocturnos de televisión sin talento, desagradables, sobrepagados, nada graciosos y con muy baja audiencia. Pronto les seguirán otros, con aún menos talento. ¡Que descansen en paz! Presidente DONALD J. TRUMP", escribió.

Después de que CBS anunciara el verano pasado la cancelación de "The Late Show", Trump se jactó diciendo: "Me encanta que hayan despedido a Colbert". Unos días después, en el programa, Colbert le respondió al presidente: "Vete a la mierda", momento censurado por la señal. Cómo fue el último programa de Stephen Colbert El último programa de Colbert, emitido el 21 de mayo, contó con una lista de invitados famosos y musicales, entre ellos Paul McCartney, quien cortó la electricidad del Teatro Ed Sullivan en un segmento pregrabado para poner fin al programa después de 11 temporadas. Entre los demás que aparecieron en la despedida de "The Late Show" se encontraban Bryan Cranston, Paul Rudd, Ryan Reynolds, Tim Meadows y Tig Notaro.