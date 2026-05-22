Dos argentinos que trabajan para FIFA darán una charla gratuita en la UBA sobre el Mundial 2026

La actividad será virtual y abierta al público. También se presentará una nueva propuesta académica orientada al fútbol.

La charla de la UBA abordará la organización del Mundial 2026 de la FIFA y la gestión de eventos deportivos.

Dos profesionales argentinos que forman parte de la organización del Mundial 2026 brindarán una charla virtual gratuita en la Universidad de Buenos Aires (UBA) sobre gestión de eventos deportivos y el detrás de escena de la máxima competencia de la FIFA.

La actividad estará a cargo de Iñaki Barroetaveña , Broadcast Liaison Officer de la FIFA World Cup 2026 , y Gonzalo Posleman , Venue Media Manager del mismo certamen. Ambos expondrán en el marco de la presentación de la nueva Diplomatura en Gestión del Fútbol I de la Facultad de Ciencias Económicas .

El encuentro se realizará el próximo martes 26 de mayo , en modalidad virtual, y será abierto y gratuito , aunque requerirá inscripción previa. Antes de la charla, las personas anotadas recibirán el enlace de conexión.

Durante la exposición, los especialistas abordarán aspectos centrales de la gestión de eventos deportivos y explicarán cómo se prepara el próximo Mundial, que marcará un hito por ser el primero de la historia con 48 selecciones participantes.

La cuenta regresiva ya está en marcha: Guadalajara, una de las sedes históricas de México, se prepara para recibir la Copa del Mundo 2026 junto a Estados Unidos y Canadá.

Barroetaveña cuenta con experiencia en producción de eventos en vivo, servicios de transmisión y planificación de competencias internacionales. Además de su función vinculada al Mundial, se desempeña como Venue Manager de Conmebol e integra el área de Marketing de la AFA.

Por su parte, Posleman posee una amplia trayectoria en planificación operativa, gestión de sedes y coordinación de torneos en distintos países de América. A lo largo de su carrera trabajó junto a comités organizadores locales, federaciones y confederaciones, entre ellas AFA, Conmebol y FIFA.

Una nueva diplomatura de la UBA vinculada al fútbol

La charla también servirá como presentación de la nueva Diplomatura en Gestión del Fútbol I, que comenzará en agosto y tendrá como objetivo formar perfiles capacitados para asumir roles estratégicos en clubes, competiciones, proyectos institucionales, eventos y empresas relacionadas con la actividad.

Según informaron desde la organización, la propuesta buscará aportar herramientas prácticas para mejorar la sostenibilidad, la organización y la profesionalización del fútbol argentino, tanto en el ámbito profesional como amateur.

El programa tendrá como coordinador a Carlos Jara; como subcoordinadores a Santiago Yossini y Matías Caric Petrovic; y como asesores académicos a Rubén Torello, Pablo Fernando Silva y Fercho Domínguez.

Entre los ejes de la cursada se incluirán contenidos sobre gestión contable, marketing y comunicación, administración y finanzas, organización de competiciones, aspectos legales, datos e innovación, psicología, liderazgo deportivo y gestión de proyectos futbolísticos.