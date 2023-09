“Hay interés por invertir en Argentina, pero se exige seguridad jurídica”

Juan Brügge: Es la tercera vez que participo de la cumbre que reúne jóvenes personalidades que ejercen funciones públicas en diferentes partes del mundo. El objetivo es debatir ideas desde lo social, económico y político, cómo puede impactar en el mundo y en Latinoamérica, que es la parte que me toca a mí, hablando desde la función del Director del Banco de la Provincia de Córdoba. En ese marco, nos consultaron cómo llevamos adelante políticas públicas de asistencia al empleo y producción y cómo fue el proceso de modernización del Banco fruto de la pandemia. Asimismo, conversé con el ministro de Agricultura de Chile, con quien compartimos muchas ideas y líneas de entendimiento a desarrollar principalmente para la región centro de la Argentina, la cual represento, sobre políticas de integración económica.

J. B.: La inflación se volvió el centro de debate y de preocupación para Europa, dado que la ven como un fenómeno que vino a cambiar las reglas de juego. Ellos creían que sería transitorio, sin embargo, se convirtió en permanente agravada por la guerra en ucrania, que, si bien el esfuerzo económico recae sobre Estados Unidos, impacta negativamente en la economía de la Unión Europea. El accionar de los Gobiernos fue subsidiar el empleo, algo que hemos hecho desde el Gobierno provincial de Córdoba, dado que se entiende que con eso se mantiene la fuente de trabajo y las empresas subsisten. De esta forma, el diagnóstico de los analistas es unívoco: la inflación se volvió un fenómeno permanente en el mundo y los bancos centrales reaccionaron tanto en Europa, Esta-dos Unidos y América Latina.

P.: Ante el accionar de los Bancos Centrales y las expectativas de tasas elevadas en un período más prolongado, ¿qué perspectiva hay para el comercio y desarrollo económico a nivel local?

J.B.: Toda esta dinámica tiene un impacto en las relaciones bilaterales. Con un comisionado europeo hablamos de la intención de acuerdo Mercosur-Unión Europea, que estuvo parado durante años, más allá de que se firmó un entendimiento. El freno es porque Francia quiere protección a ciertos productos ante la posibilidad del ingreso de productos de Argentina y Brasil. Lo que se debatió es que hasta ahora la vinculación se ha venido dando de país a país, pero no ha logrado los efectos que se creían por eso se vuelve a los bloques para comerciar, dinámica ante la cual el Mercosur puede recobrar relevancia.

P.: ¿Qué visión hay sobre Argentina para ampliar acuerdos e invertir?

J.B.: A la Argentina la miran con mucha atención por la evolución que tenemos, saben que es un país rico por sus recursos naturales con mucho potencial de desarrollo, también se vio interés en invertir, pero la exigencia recae sobre la seguridad jurídica con el objetivo de lograr inversiones sustentables y no se cambien las reglas de juego. Otra cuestión clave que consultaron empresarios es si se van a poder retirar o no del país las ganancias. No discuten que la Argentina es un mercado interesante, pero se demanda cierta estabilidad que debemos consolidar a nivel interno para atraer capitales.

P.: ¿Qué particularidad tiene este foro respecto a las versiones anteriores?

J.B.: La responsabilidad y el pragmatismo principalmente, los demás fueron más dogmáticos. La pandemia puso a todo el mundo con otra perspectiva, nos impulsó a una nueva agenda práctica principalmente a lo vinculado con la conciencia ambiental. En Europa vemos una conciencia ambiental consistente y práctica, ha habido también muchas charlas respecto al cambio climático, charlas con multinacionales sobre la huella de carbón y combustibles fósiles. También se habló del desarrollo de tecnología para avanzar en la energía limpia, la sustentabilidad y la economía circular, que nosotros desde la Argentina trabajamos en la Ciudad de Córdoba con el foco puesto en la economía circular, que en Europa se pone como regla básica a todos los procesos productivos.