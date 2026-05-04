4 de mayo, Día de Star Wars: dónde ver las películas, orden de estreno y orden cronológico

Claves del universo creado por George Lucas: historia de la efeméride, plataformas disponibles y cómo organizar la maratón.

El universo Star Wars tiene su propio día y es una fecha perfecta para hacer una maratón.

La saga de Star Wars atraviesa generaciones desde su debut en 1977. Con personajes icónicos, efectos pioneros y una narrativa que mezcla política, familia y aventura , se convirtió en un fenómeno cultural que trasciende el cine.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Cada 4 de mayo , fanáticos de todo el mundo se suman a una celebración que combina nostalgia, consumo y comunidad. En Argentina, el “May the 4th” también ganó terreno y hay desde maratones caseras hasta eventos en cines o plataformas.

Nuevas audiencias llegan a través del streaming y redes sociales, donde fragmentos virales o debates sobre el orden ideal reavivan la conversación. En ese contexto, ordenar las películas y saber dónde verlas se vuelve parte del ritual.

El origen del festejo tiene un guiño lingüístico. La frase “May the Force be with you” (“Que la Fuerza te acompañe”) suena muy similar a “May the Fourth be with you” (“Que el 4 de mayo te acompañe”) . Ese juego de palabras en inglés fue adoptado por los seguidores y terminó consolidándose como fecha oficial.

Hay registros de su uso desde fines de los años 70, poco después del estreno de la primera película dirigida por George Lucas. Con el paso del tiempo, la efeméride fue tomando volumen hasta ser reconocida por la propia industria. El crecimiento del festejo también refleja cómo el universo expandido alimentó el interés más allá de las películas.

starwars1

Dónde ver las películas

Actualmente, gran parte del catálogo está disponible en Disney+, que reúne las tres trilogías principales, varios spin-offs y series derivadas. Es la opción más completa para quienes quieran armar una maratón sin cambiar de plataforma.

En televisión por cable o señales premium, algunas películas suelen rotar en fechas especiales, aunque no siempre de forma ordenada. También existen opciones de alquiler digital en tiendas como Google TV o Apple TV, útiles si se busca ver títulos puntuales sin suscripción.

Star Wars: orden de estreno y orden cronológico

El dilema clásico: seguir la historia tal como fue lanzada o hacerlo según la cronología interna del universo. No hay una única respuesta correcta; depende del tipo de experiencia que se busque.

starwars

Orden de estreno

Este recorrido respeta cómo el público fue conociendo la historia:

Star Wars: Episode IV – A New Hope (1977)

Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back (1980)

Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi (1983)

Star Wars: Episode I – The Phantom Menace (1999)

Star Wars: Episode II – Attack of the Clones (2002)

Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith (2005)

Star Wars: Episode VII – The Force Awakens (2015)

Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi (2017)

Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker (2019)

A esto se suman los spin-offs como Rogue One y Solo, que amplían la historia principal.

Orden cronológico

Para quienes prefieren seguir la línea temporal interna:

Episode I – The Phantom Menace

Episode II – Attack of the Clones

Episode III – Revenge of the Sith

Rogue One

Episode IV – A New Hope

Episode V – The Empire Strikes Back

Episode VI – Return of the Jedi

Episode VII – The Force Awakens

Episode VIII – The Last Jedi

Episode IX – The Rise of Skywalker

Este orden permite ver la evolución política y personal de personajes clave, aunque algunos giros pierden impacto si ya se conocen de antemano.