Celebrando el Día de Star Wars: nuevo adelanto de "The Mandalorian and Grogu", estrenos en Disney+ y más + Seguir en









En este día una de las sagas más famosas de todos los tiempos presenta nuevas historias y experiencias especiales para los fans de Latinoamérica.

Cada vez falta menos para el estreno en cines de la nueva película.

Hoy, cómo cada 4 de mayo, se celebra el Star Wars Day (Día de Star Wars). En este día una de las sagas más famosas de todos los tiempos presenta nuevas historias y experiencias especiales para los fans de Latinoamérica.

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Las celebraciones de “May the 4th Be With You” —que tienen lugar globalmente en este día debido al juego de palabras en inglés surgido de la icónica frase de Star Wars “May The Force Be With You”— este año se dan en la cuenta regresiva hacia el esperado estreno de Star Wars: The Mandalorian and Grogu, que llega a los cines el 21 de mayo.

De qué trata Star Wars: The Mandalorian and Grogu En la película, el cruel Imperio ha caído, pero los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la Galaxia. La incipiente Nueva República trabaja para proteger las conquistas de la Rebelión con la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano, Din Djarin (Pedro Pascal), y su joven aprendiz, Grogu.

Embed - The Mandalorian And Grogu | Tráiler Oficial | Subtitulado Dirigida por Jon Favreau, Star Wars: The Mandalorian and Grogu está escrita por Jon Favreau, Dave Filoni y Noah Kloor, y producida por Jon Favreau, p.g.a., Kathleen Kennedy, p.g.a., Dave Filoni, p.g.a., e Ian Bryce, p.g.a., con Karen Gilchrist, John Bartnicki y Carrie Beck como productores ejecutivos. La música está compuesta por Ludwig Göransson.

Series y estrenos en Disney+ El 4 de mayo, los festejos del #StarWarsDay también llegan a Disney+ con Andor, El libro de Boba Fett, Star Wars: The Mandalorian y el estreno de los dos episodios finales de Star Wars: Maul – Lord de las Sombras, la serie animada original ambientada tras los acontecimientos de Star Wars: La Guerra de los Clones que se centra en Maul y su intento de reconstruir su sindicato criminal en un planeta ajeno al Imperio. Estos títulos se suman a un universo narrativo en constante expansión, donde distintas historias y personajes continúan desarrollándose a través de múltiples formatos.

En este contexto, Star Wars: The Mandalorian and Grogu lleva a la pantalla grande personajes y relatos que los fans ya conocen, mientras que títulos como Andor, El Libro de Boba Fett, Star Wars: Maul – Lord De Las Sombras y Star Wars: Ahsoka continúan desarrollando sus historias. Conectados por la Fuerza El homenaje a la saga se extiende a múltiples puntos de contacto a través de los que los fans acceden a la franquicia. Además de su gran huella en el cine, la fuerza de STAR WARS llega a tiendas físicas y digitales de la región, donde se pueden adquirir juguetes, indumentaria, libros, artículos para el hogar y más productos temáticos inspirados en una galaxia muy, muy lejana. Y como parte de la celebración, en Spotify, los fans pueden disfrutar de “Best of Star Wars”, la playlist que reúne la música de las distintas series y películas de la saga. Además, en el marco de la 50.ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, los fans podrán disfrutar también de una propuesta especial en el stand de Editorial Planeta, disponible hasta el 4 de mayo.