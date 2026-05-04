May the 4th be with you": secretos que nadie conoce detrás del Día de Star Wars

Para celebrar esta fecha, Disney confirmó el lanzamiento de los episodios finales de la serie "Star Wars: Maul – Shadow Lord".

La elección del 4 de mayo surge de un juego fonético en inglés popularizado en 1979.

Cada 4 de mayo , se celebra el Día de Star Wars , en honor a una de las sagas más taquilleras de la historia del cine.

Sin embargo, la jornada no nació como una estrategia de marketing ni como una fecha oficial impuesta por la productora Lucasfilm , sino por un juego de palabras: “May the 4th be with you” .

Con el paso de los años, el evento ya se un imperdible para los fanáticos y es sinónimo de maratones de películas, lanzamientos especiales, eventos temáticos y una gran presencia en redes sociales a través del hashtag #StarWarsDay .

4 de mayo: por qué es el día de Star Wars

La elección del 4 de mayo está vinculado a un juego lingüístico en inglés: la frase icónica “May the Force be with you” (“Que la Fuerza te acompañe”), utilizada por los Jedi como expresión de deseo y protección, encontró un paralelo fonético con “May the Fourth be with you” (“Que el 4 de mayo te acompañe”).

La primera utilización pública de la expresión fue en 1979, cuando diario "Londres Evening News" publicó un anuncio felicitando a Margaret Thatcher tras asumir como primera ministra, de acuerdo con el sitio oficial "StarWars". El titular decía “May the 4th be with you, Maggie”, en una clara referencia a la saga.

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Curiosidades detrás del día de Star Wars

Detrás del 4 de mayo hay mucho más que una frase viral. La jornada está rodeada de datos, tradiciones y particularidades que explican por qué se convirtió en un fenómeno cultural tan potente.

Uno de los aspectos más llamativos es que no es la única fecha vinculada a la saga. El 25 de mayo, por ejemplo, conmemora el estreno de la primera película en 1977, mientras que el 5 de mayo fue adoptado por los fans como el “Revenge of the Fifth”, una especie de “día de los villanos” en alusión al título "Revenge of the Sith".

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Otra curiosidad es el papel que juegan las redes sociales. Cada año, el hashtag #StarWarsDay se convierte en tendencia, con millones de publicaciones que incluyen desde ilustraciones y memes hasta homenajes de actores y anuncios oficiales.

En distintas ciudades del mundo, como Buenos Aires, Tokio, Londres o Nueva York, se vive con eventos presenciales que incluyen desfiles, concursos de disfraces, proyecciones especiales y encuentros de fans. El primero fue en 2011 en Toronto, Canadá.

Además, la influencia de Star Wars trasciende el cine. Libros, cómics, series, videojuegos y merch forman parte de un universo que crece constantemente. Desde la adquisición de Lucasfilm por parte de Disney en 2012, la expansión de la franquicia se aceleró, con nuevos proyectos que mantienen vigente el interés del público.

Incluso, figuras como Yoda, Darth Vader o Luke Skywalker se transformaron en íconos culturales reconocidos más allá del fandom.

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May the 4th be with you: dónde ver todas las películas de Star Wars

Para quienes quieren sumarse a la celebración, una de las formas más tradicionales es hacer una maratón de toda la saga. Actualmente, todos los títulos de "Star Wars" están disponibles en Disney+.

En la plataforma de streaming podes encontrar las tres trilogías principales: la original (episodios IV, V y VI), la precuela (episodios I, II y III) y la secuela (episodios VII, VIII y IX). A esto se suman películas derivadas como "Rogue One" y "Han Solo", que amplían la historia desde diferentes perspectivas.

Además, el catálogo incluye series como "The Mandalorian", "Andor", "Ahsoka" y "El libro de Boba Fett".

Cada 4 de mayo, la app suele lanzar contenidos especiales, episodios nuevos o anuncios vinculados a futuros proyectos. En 2026, anunció el estreno de los episodios finales de "Star Wars: Maul – Shadow Lord".