International Board oficializó las nuevas reglas que incluyen la reconocida “Ley Dibu Martínez”

No obstante, la regla rápidamente se popularizó como “anti Dibu Martínez”, la cual cambiará el accionar de los arqueros a la hora de la ejecución de un penal.

La regla 14, que se refiere al procedimiento en un penal, sufrió una variante significativa en su texto: “El guardameta deberá permanecer sobre su propia línea de meta, entre los dos postes de la portería y frente al ejecutor del tiro hasta el golpeo del balón. El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro, por ejemplo, no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería”, sostiene ahora la normativa.

Esta modificación reglamentaria entró en vigencia a partir del 1° de julio.

“Se aclara que, con su conducta, el guardameta no faltará el respeto al fútbol ni al adversario, por ejemplo, distrayendo de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro”, explicaron desde la IFAB a la hora de buscar esclarecer la nueva situación.

De esta manera, un arquero no podrá ahora tirarle la pelota lejos al pateador antes de hacerse cargo de la pena máxima, acercarse a hablar o demorar la ejecución al dialogar con el árbitro principal o el rival. Tampoco podrá tocar los postes, el travesaño o la red del arco..

Frase

Emiliano Martínez dio que hablar en la Copa América 2021, donde el arquero argentino fue clave en una tanda de penales frente a Colombia, se hizo viral su frase “Mirá que te como, hermano” ante el futbolista colombiano Yerry Mina. Posteriormente, hizo de las suyas en la Copa del Mundo que finalmente se adjudicó Argentina con el marplatense como una de las grandes figuras.

El mes pasado, luego de que saliera a la luz el inminente cambio de regla, el arquero campeón del mundo manifestó: “Siempre dije que después de la Copa América no sabía si lo volvería a hacer. Yo ya atajé los penales que tuve que atajar. Y ahora me pasó lo mismo, no sé si voy a volver a atajar un penal de acá a 20 años, capaz que no, pero los que tuve que atajar en la Copa América y en el Mundial los pude atajar y ayudar al equipo a ganar, con eso ya me alcanza”.

La International Football Association Board también anunció otras modificaciones, como el ingreso de personas no autorizadas al terreno de juego durante un gol, que la duración de los festejos pasarán a ser un factor extra a considerar a la hora de adicionar minutos de juego, en el offside y una variante dentro del protocolo del VAR.