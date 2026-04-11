Ni macetas ni jardines verticales: el invento que literalmente le da vida a tus paredes + Seguir en









Una propuesta sorprende por su impacto en el ambiente interior y promete cambiar la forma en que se diseña cada espacio.

Este invento busca proteger tus plantas analizando lo que el humano no puede ver. Pexels

Cada vez son más los hogares que deciden mezclar la naturaleza con el diseño integrando plantas en sus interiores, mejorando el ambiente y embelleciendo sus espacios. Es por eso que surgió una alternativa que redefine toda esa manera de incorporar vegetación en casa y les permitirá a millones de decoradores volverse más creativos.

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Hace tiempo que tener plantas sobre superficies elevadas es de las opciones más buscadas, pero la verdad es que su mantenimiento se vuelve tedioso y no todos lograban sostenerlas en buen estado. Pero este nuevo desarrollo tecnológico busca resolver ese problema anticipando el comportamiento de cada especie dentro de un mismo entorno.

Invento Laboratorio Este invento busca proteger las plantas analizando lo que el ojo humano no logra distinguir. Gentileza - David Helman El invento que dio vuelta al mundo: de qué trata este sistema El sistema conocido como VertINGreen nació a partir de investigaciones de la Universidad Hebrea de Jerusalém con el objetivo de optimizar el funcionamiento de los muros verdes en espacios interiores. Este desarrollo incorpora tecnología avanzada para analizar el estado de las plantas en tiempo real a través de imágenes hiperespectrales y modelos de aprendizaje automático, detectando cambios que el ojo humano no percibe.

Durante su desarrollo, los investigadores reunieron cerca de 2000 mediciones sobre cómo es que las plantas absorben el dióxido de carbono y liberan humedad en distintas condiciones. Eso fue lo que permitió crear un modelo predictivo capaz de anticipar su comportamiento.

Con toda esa información, el sistema puede indicar qué especies funcionan mejor en cada ambiente de la casa, según la luz, la temperatura y la humedad disponible para armar el mejor muro verde. También alerta sobre posibles problemas antes de que se vuelvan visibles, reduciendo costos de mantenimiento.

Otra de sus ventajas es la capacidad de estimar el impacto energético que tienen, ya que el sistema calcula cómo estas instalaciones pueden disminuir la necesidad de ventilación mecánica o climatización, contribuyendo a un uso más racional de los recursos. Muro verde Los muros verdes funcionan como pulmones en los espacios interiores, fomentando la concentración y eliminando el estrés. Pexels Los beneficios de tener un "pulmón" en tu hogar Para empezar, hay que entender que la incorporación de vegetación en interiores no solo se debe a una cuestión estética. Diversos estudios señalan los numerosos efectos positivos tanto en el ambiente como en las personas, como por ejemplo la mejora en la calidad del aire. Las plantas de este muro verde actúan como filtros naturales que capturan sustancias nocivas y liberan oxígeno, lo que genera un entorno más limpio y saludable. También existe un impacto en el bienestar emocional, ya que está comprobado que la presencia de elementos naturales ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, lo que se convierte en una mayor sensación de calma dentro del hogar. Incluso impacta en la concentración, ya que los espacios con vegetación favorecen el enfoque y pueden mejorar el rendimiento en tareas que requieren una mayor atención. Si se habla en términos físicos, estas estructuras contribuyen a regular la humedad ambiental. Este efecto ayuda a mantener condiciones más estables en el espacio, beneficiando las vías respiratorias. Ya desde el punto de vista funcional, la densidad del follaje puede disminuir el ruido dentro de una habitación, mejorando la acústica.

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