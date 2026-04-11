EEUU asegura que envió dos buques de guerra para comenzar a desminar el estrecho de Ormuz para comenzar

La acción se lleva adelante tras la colocación de minas atribuida a Irán, nación que controla el estrecho. La operación fue anunciada por el CENTCOM y busca devolver la normalidad al tránsito por uno de los corredores energéticos más importantes del mundo.

Archivo. Por Ormuz transita el 25% del gas natural y el 20% del petróleo mundial.

Una misión de desminado liderada por las fuerzas de EEUU comenzó este sábado en el estrecho de Ormuz para restablecer la seguridad del comercio marítimo, tras la colocación de minas atribuida a Irán . La operación, anunciada por el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM ), busca devolver la normalidad al tránsito por uno de los corredores energéticos más importantes del mundo, mientras se llevan adelante conversaciones entre ambos países para llegar a la paz .

EEUU inició la operación tras identificar minas que, según Washington, fueron instaladas por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán . El operativo involucra destructores navales y drones submarinos .

Esta acción tiene como meta reducir los riesgos para el comercio global y asegurar el abastecimiento energético internacional , en medio de tensiones regionales y negociaciones diplomáticas.

El Mando Central de EEUU comunicó que la operación de remoción de minas comenzó este sábado, con los destructores USS Frank E. Peterson y USS Michael Murphy en la zona. “Hoy, comenzamos el proceso de establecer un nuevo paso y pronto compartiremos este corredor seguro con la industria marítima para fomentar el libre flujo del comercio”, declaró el almirante Brad Cooper en X.

La colocación de minas en el estrecho de Ormuz y el cierre parcial por parte de Irán intensificaron el temor por la seguridad marítima regional. EEUU , a través de CENTCOM, sostiene que estas acciones buscan restaurar el tráfico comercial y el suministro mundial de hidrocarburos tras semanas de hostilidades.

Paralelamente, avanzan negociaciones en Islamabad entre Washington y Teherán, con el objetivo de consolidar el acuerdo de cese de hostilidades. Según el Ministerio de Exteriores de Irán, el control del estrecho corresponde únicamente a autoridades iraníes, e interpretó los movimientos navales de EEUU como amenazas a la tregua.



La obstrucción y las amenazas al comercio en el estrecho de Ormuz han generado consecuencias inmediatas en el mercado mundial de la energía. Por Ormuz transita el 25% del gas natural y el 20% del petróleo mundial. Además, el 70% de los productos petroquímicos internacionales provienen del golfo Pérsico y el 33% de los fertilizantes mundiales siguen esta ruta estratégica.

buque indio en el estrecho de ormuz La obstrucción y las amenazas al comercio en el estrecho de Ormuz han generado consecuencias inmediatas en el mercado mundial de la energía.

La interrupción de la navegación impacta en aranceles comerciales y provoca volatilidad en los precios internacionales de energía, afectando a importadores y aseguradoras en todo el mundo. Emiratos Árabes Unidos vinculó la recuperación económica global a la reanudación del flujo energético por el estrecho y demandó su reapertura total e incondicional.

El estrecho de Ormuz sigue siendo esencial para la circulación de hidrocarburos y productos básicos a escala internacional. El desarrollo de la misión de desminado representa una medida considerada indispensable por los actores regionales para preservar la seguridad y estabilidad del comercio global.

Tensión en Pakistán: EE.UU. e Irán arrancan negociaciones bajo fuerte desconfianza y exigencias de Teherán

Ambas delegaciones se reunieron este sábado por separado, y previo a las conversaciones, con el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif. El encargado de la diplomacia estadounidense es el vicepresidente J.D. Vance mientras del lado persa está el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf.

Sharif elogió el compromiso de ambas partes de entablar un diálogo constructivo y “expresó la esperanza de que estas conversaciones sirvan como un trampolín hacia una paz duradera en la región”, según consta en el comunicado de prensa de su oficina.

El inicio de las charlas entre las delegaciones estadounidenses e iraníes se encontraba bloqueado al principio, debido a las exigencias previas impuestas por Teherán, según confirmaron a EFE fuentes diplomáticas bajo condición de anonimato.

El alto el fuego anunciado esta semana entre ambos países consta de un esquema presentado por Irán que fija una hoja de ruta con condiciones concretas para reordenar el escenario regional y avanzar hacia una desescalada del conflicto. Entre los primeros puntos, está la libre circulación en Ormuz.