Los bonos y las acciones ya rondan niveles pre-PASO

Los bonos soberanos en dólares profundizaron su tendencia alcista en los últimos días y continuaron con la recuperación que venían teniendo previo a la caída de sus cotizaciones pos-PASO. De esta forma, la deuda soberana recuperó casi todas las pérdidas que tuvieron las jornadas siguientes a las primarias ante la volatilidad e incertidumbre propia del proceso electoral. Asimismo, las acciones argentinas continuaron con la fuerte racha positiva que evidenciaron a lo largo del año y el índice S&P Merval toca máximos nominales. Analistas consultados por Ámbito consideran que ambos activos tienen margen de mayor recuperación y destacan que se posicionan como instrumento de cobertura entre los inversores.

Ayer, los bonos en dólares subieron 1,13% en promedio. Los Bonares tuvieron mejor desempeño, con una suba promedio de 2,3%, destacándose el AL38 (2,57%) y el AL29 (2,16%). Así, en las últimas cinco ruedas los Bonares tuvieron un incremento promedio de 0,54%. Por otro lado, los globales tuvieron un alza promedio de 0,4% ayer, acumulando avances del 7% promedio en las últimas cinco jornadas.

En el ámbito local, esta dinámica se vio impulsada por el cierre del acuerdo con el FMI, que permitirá un desembolso por u$s7.500 millones en los próximos meses. En cuanto al ámbito internacional, el retroceso de la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 y 2 años, por 3% y 1,57% respectivamente, impulsó las subas.

Santiago López Alfaro, presidente de Patente de Valores, destacó: “Los bonos globales de ley Nueva York siguen siendo los mejores activos en relación riesgo-retorno de la Argentina. Lo han demostrado durante el año, subiendo menos que las acciones, pero con menor riesgo. Tiene margen para seguir subiendo dado que estuvieron en la zona de u$s45 y u$s50 en el canje de 2020 y hoy valen u$s32 y u$s38, así que podemos volver a los valores de la salida del canje”. En esta línea, destacó entre las causas de las subas que “el factor electoral es clave” y que los títulos “resguardan contra la volatilidad del dólar, te resguardan en ley, porque son ley NY, además de que se encuentran atrasados con su precio”.

En cuanto a las acciones, el índice accionario local S&P Merval también tuvo una jornada positiva ayer con una suba del 3,62%, que le permitió profundizar la tendencia alcista de las últimas semanas. En esta línea, el índice alcanzó los 615.499 puntos. Las acciones con mejor desempeño fueron Galicia (6,98%), Aluar (5,96%), BYMA (5,91%) y Macro (4%).

Desde Grupo IEB, señalaron que “ante la devaluación de casi 22% del tipo de cambio oficial realizada por el BCRA el índice se desplomó casi un 14% en dólares”, pero que “al cierre de la rueda de ayer el S&P Merval recuperó notoriamente el terreno perdido”. “La caída registrada en el índice siempre es menor a la devaluación. Y la recuperación se ve fuertemente influenciada por las expectativas. Promediando la temporada de balances de las acciones argentinas; habiendo reportado la gran mayoría de ellas, salvo el sector financiero, podemos sacar algunas conclusiones: los resultados de las compañías, si bien no fueron buenos, tampoco fueron tan malos como el entorno macroeconómico que atraviesa el país”, sostuvieron.

Por su parte, Alejandro Caramella, analista en First Capital, consideró: “La recuperación fuerte del Merval fue en pesos, dado que en dólares no tuvo un movimiento importante, de hecho, recién hoy (por ayer) está recuperando niveles pre-PASO, impulsado por la mejora en el ámbito internacional, principalmente las subas de las bolsas en Brasil. Las acciones hoy no están tan baratas como hace seis meses, pero en el contexto donde estamos, es un activo que ayuda a dar cierta cobertura y mantener los precios que se ven hoy en día. Hacia adelante, el pronóstico dependerá del rumbo político a partir de lo que suceda con las elecciones”.

Hacia adelante, Pablo Das Neves, business development partner y financial advisor en Quaestus Advisory, señaló: “Las acciones como TXAR y ALUA pueden funcionar muy bien como instrumento de volatilidad cambiaria. Incluso YPF también puede funcionar en este sentido, y potenciarse debido a fuertes rumores de apertura al capital privado, manifestado por parte de dos de los tres principales candidatos presidenciales. Es probable que tengan un recorrido alcista por las expectativas de cambio. Sin embargo, por las fuertes subas que ya tuvieron, es también probable que en este recorrida tenga correcciones y toma de ganancias”.