Otra emergencia sanitaria en un crucero: brote de norovirus deja más de 100 pasajeros afectados

El barco de Princess Cruises que partió desde Florida rumbo al Caribe registró decenas de contagios y debió activar protocolos especiales de aislamiento y limpieza.

102 pasajeros y 13 tripulantes de un crucero de Princess Cruises que zarpó de Florida hacia el Caribe fueron afectados por norovirus.

Un crucero de la empresa Princess Cruises quedó bajo emergencia sanitaria luego de que se confirmara un brote de norovirus que ya afectó a 102 pasajeros y 13 tripulantes durante un viaje por el Caribe. La noticia se conoce una semana después de que se informara sobre el brote de hantavirus en el MV Hondius .

Según informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, el brote comenzó pocos días después de que la embarcación zarpara desde Fort Lauderdale el pasado 29 de abril.

El virus, conocido por su rápida propagación en espacios cerrados, obligó a activar protocolos de emergencia dentro del buque Caribbean Princess, donde actualmente viajan más de 3.100 personas.

Entre los síntomas reportados aparecen vómitos, fiebre, diarrea y cuadros de deshidratación , por lo que decenas de pasajeros debieron permanecer aislados en sus camarotes mientras la tripulación intensificó las tareas de limpieza y desinfección en sectores comunes.

Además, la compañía suspendió distintas actividades grupales con el objetivo de contener el foco infeccioso y evitar una mayor expansión del virus a bordo.

Las autoridades sanitarias estadounidenses ya emitieron una alerta ante el brote y se espera que el crucero atraque este lunes 11 de mayo en Puerto Cañaveral, donde será sometido a una inspección sanitaria antes de autorizar una nueva salida.

El norovirus es una de las principales causas de brotes gastrointestinales en cruceros debido a su facilidad de contagio, tanto por contacto con superficies contaminadas como a través de alimentos o bebidas.

Para muchos pasajeros, el desembarco marcará el final de un viaje atravesado por el aislamiento preventivo y las complicaciones sanitarias en medio del océano.

El operativo de repatriación del crucero con hantavirus en España se extenderá hasta el lunes

Tras el brote letal de hantavirus detectado a bordo, el MV Hondius llegó este domingo al sur de Tenerife para iniciar la evacuación de su pasaje. El operativo comenzó con los 150 viajeros, incluyendo a un grupo de 14 nacionales españoles. Según el Ministerio de Sanidad, el proceso concluirá mañana lunes con el traslado de los ciudadanos australianos y asiáticos a sus países de origen.

El despliegue comenzará con el traslado de los pasajeros españoles hacia el hospital militar Gómez Ulla de Madrid para iniciar su aislamiento. Esta medida de confinamiento, impulsada por el Gobierno, cuenta con el respaldo de la justicia, después de que una jueza confirmara este sábado la obligatoriedad de la cuarentena.

“El gobierno de Canarias no va a autorizar el fondeo del buque. No vamos a ser cómplices de algo que pone en peligro la seguridad sanitaria de nuestra tierra", expresó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. No obstante, la dirección general de la Marina Mercante emitió de madrugada una resolución que ordenaba la entrada y acogida del MV Hondius en el puerto de Granadilla para que fondeara o atracara, según fuera necesario.