Lousteau se lanzó y reanimó interna contra J. Macri

“Lo principal -dijo el candidato radical- es llevar a todos lados de la ciudad la misma cantidad y calidad de bienes de servicios públicos y todos sabemos que hay diferencias entre el norte y el sur”.

Sobre inseguridad, señaló que no es igual en Barracas que de Palermo, que “no es lo mismo caminar y mirar atrás que no animarse a salir a la noche” y que “hay más de 2 mil policías que no pueden cumplir su tareas porque están custodiando presos que no deberían estar acá”.

Propuso un nuevo Código de Convivencia “como en Jujuy y Mendoza que implica convivir con el derecho a manifestarse y a transitar por el lugar”.

“Modificar dos lugares, Retiro y Constitución que son la puerta de entrada a la Ciudad ” dio como ejemplo y sobre el remate, Lousteau dijo que “no merecemos el plan B de nadie” en referencia a que cree que para su rival Jorge Macri, “la ciudad es su plan B”.