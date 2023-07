Massa y los gobernadores pidieron a Wado como jefe de campaña de Unión por la Patria

Los gobernadores y representantes de 13 provincias ratificaron ayer en el CFI la propuesta de “unidad y federalismo” que expresa la fórmula presidencial de Unión por la Patria (UP) con Sergio Massa y Agustín Rossi, y resaltaron la importancia de encolumnar a todo el peronismo para enfrentar los desafíos del país “no sólo de cara a estas elecciones, sino también porque está en juego el futuro del país”.

“Los gobernadores han tenido un rol más que importante en lo que fue el alumbramiento de esta fórmula de síntesis con apoyo mayoritario de todo nuestro espacio político”, destacó Rossi.

Entre los mandatarios presentes se encontraban: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Mariano Arcioni (Chubut), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Ricardo Quintela (La Rioja) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).

Completan la nómina Juan Manzur (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago), Raúl Jalil (Catamarca), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y los vicegobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Antonio Marocco (Salta) y Analía Rach Quiroga (Chaco), entre otros.

Los gobernadores se habían reunido en ese mismo recinto el 7 de junio pasado, previo al cierre de listas, para reclamar una lista de unidad en el frente oficialista.

Más temprano, en Tigre y junto a Malena Galmarini, candidata a intendenta de ese municipio y titular de Aysa, Massa expresó que en el país “se discute inclusión o exclusión, ajuste o desarrollo” y pidió “abrazar" a los que "nos necesitan”.

“En un país en el que se discute inclusión o exclusión, ajuste o desarrollo, invertir en que la gente pueda viajar a su trabajo de manera económica, tiene que ver con pensar un país que incluye y que abraza”, dijo Massa durante el acto en el que se anunció el reempadronamiento de tarjetas SUBE para residentes y trabajadores de islas del Delta.

En ese sentido, el precandidato ponderó las inversiones que realiza Estado para favorecer “el derecho a Internet, a viajar con transporte de calidad, a tener acceso al agua corriente y a la recolección de residuos” en el distrito y criticó a aquellos que quieren “cortar” estos servicios porque lo ven con “una tabla de Excel”.

“En este momento donde muchos promueven odio y pelea, abracemos a los que nos necesitan”, resaltó. El ministro y precandidato anunció el inicio del “tendido nuevo de fibra óptica de Internet” en “la primera, segunda y tercera sección de islas” del Tigre.

También dijo que la empresa Líneas Delta Argentino realizará un “prototipo de lancha eléctrica” y que está “trabajando” para que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financie “la reconversión de todo el parque de lanchas” para que utilicen “energía eléctrica”.

“Estamos convencidos de que menor combustión es mayor cuidado del Delta”, remarcó.

Por su parte, Galmarini expresó que el Delta de Tigre es “único en el mundo” y que cuando junto a su esposo Massa accedieron a la intendencia del distrito (2007-2013) decidieron que “había que cuidarlo”.

“Estamos trabajando en un nuevo modelo para el transporte público, para que los vecinos no tengan que dar vueltas enormes para llegar al continente”, indicó Galmarini.

Además de reconocer el trabajo del Ministerio de Transporte de Nación y de la provincia de Buenos Aires, también agradeció a Massa por “su amor por Tigre”.

“Él colaboraba con que las cosas sucedieran, llamaba a quien no me había atendido o quien no resolvía con la rapidez que queríamos”, dijo sobre el candidato presidenciable de UxP.