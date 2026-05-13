Convocan a audiencia pública para designar al nuevo vicepresidente de la UIF tras la renuncia de Santiago González Rodríguez

El Ministerio de Justicia oficializó el inicio del proceso para cubrir la vacante en el organismo de información financiera.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la convocatoria a una audiencia pública para avanzar con la designación del nuevo vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) , organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia .

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 221/2026, firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques , luego de la renuncia presentada por Santiago Martín González Rodríguez al cargo de vicepresidente de la UIF.

Según consta en el anexo de la resolución, el candidato propuesto por el Ejecutivo para ocupar el puesto es el abogado Patricio Mariano Michlig .

La audiencia pública se realizará el próximo 12 de junio de 2026 a las 11 en el Salón Pablo Ramella del Ministerio de Justicia , ubicado en Sarmiento 329, piso 11, en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con la resolución, el procedimiento se enmarca en lo dispuesto por la Ley 25.246, que regula el funcionamiento de la UIF y establece la obligación de celebrar una audiencia pública para evaluar observaciones sobre los candidatos propuestos para la presidencia y vicepresidencia del organismo.

El texto oficial determinó además que la Unidad Gabinete de Asesores será el área encargada de implementar el procedimiento y coordinar el desarrollo de la audiencia.

La convocatoria establece que los interesados podrán consultar el expediente e inscribirse para participar en la Dirección de Gestión Documental y Despacho del ministerio, de lunes a viernes entre las 10 y las 16 horas. El plazo de inscripción comenzará el 22 de mayo y se extenderá hasta 48 horas antes de la audiencia pública.

La resolución también precisó que el ministro Mahiques estará a cargo de la audiencia y que el informe final sobre el desarrollo y los resultados del procedimiento deberá difundirse dentro de los siete días posteriores a su realización.