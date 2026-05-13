El proyecto solidario de la Caja de Jubilados de Córdoba que ayudará a muchos durante el invierno + Seguir en









Una iniciativa ideal para fomentar la solidaridad y la integración social, sobre todo en personas mayores

La gran iniciativa de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba que tenés que conocer. Imagen: Pexels

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba mantiene un compromiso constante con el bienestar integral de sus beneficiarios. Más allá de la gestión administrativa de haberes, la institución despliega una amplia red de contención que incluye asesoramiento previsional, programas de salud y una fuerte apuesta por la integración social a través de diversos espacios de encuentro.

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A través de iniciativas como El Illia, se ofrecen múltiples tipos de apoyo que van desde talleres culturales y recreativos hasta capacitaciones virtuales y presenciales. Estas actividades están diseñadas para fomentar un envejecimiento activo, brindando a los jubilados y pensionados herramientas para mantenerse conectados y protagonistas dentro de su comunidad.

Jubilados Córdoba Con motivo de solidaridad e integración social, este proyecto puede interesar a los beneficiarios corodeses. Imagen: Pexels

En qué consiste la campaña "Abrigaditos en Invierno" Bajo la consigna “Cada punto abriga, cada mano construye comunidad”, esta iniciativa celebra su 10ª edición consolidándose como un pilar de solidaridad en la provincia. El programa tiene como objetivo principal la confección y recolección de prendas de abrigo para ser entregadas a sectores vulnerables, transformando el tejido manual en un gesto de cuidado y protección ante las bajas temperaturas.

El proyecto no solo busca cubrir una necesidad material, sino que también promueve la integración social y el intercambio de saberes. Durante los meses de marzo, abril y mayo, la sede de El Illia en Córdoba se convierte en un centro de reunión donde, todos los miércoles por la mañana, se llevan a cabo jornadas abiertas de tejido y talleres intergeneracionales.

La campaña culminará a principios de junio con un evento de "coronación" enmarcado en el Mes del Buen Trato a las Personas Mayores. Durante esta jornada se realizarán exposiciones de las prendas terminadas, actividades culturales y una gran hilera colectiva de tejido para visibilizar el trabajo realizado. Taller de tejido La iniciativa es de la Caja de Jubilaciones, pero cualquiera puede participar, la idea es ayudar a quienes más lo necesitan. Imagen: Pexels Finalmente, todas las mantas, gorros, bufandas y prendas confeccionadas serán distribuidas en diversas instituciones locales. De esta manera, se asegura que el esfuerzo solidario llegue de manera directa a quienes más lo necesitan, fortaleciendo los vínculos comunitarios y el rol social de los adultos mayores como agentes de cambio. Abierta a todos aquellos que quieran ayudar: detalles de la convocatoria La propuesta es totalmente inclusiva y extiende su invitación a toda la sociedad cordobesa, desde centros de jubilados y universidades hasta empresas y vecinos particulares. Existen diversas formas de colaborar, ya sea mediante la donación de lana y ropa de abrigo en buen estado, o participando directamente en la confección de las piezas en las jornadas solidarias. Además del aporte material, la organización destaca la importancia de la difusión y el apoyo logístico para que la red siga creciendo. Todos los interesados en sumarse a esta red de empatía pueden acercarse a los espacios institucionales o contactarse a través de los canales oficiales de la Caja para realizar sus aportes y ser parte de esta décima edición.

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