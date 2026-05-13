Violento choque y vuelco en Villa Luro: una mujer murió tras perder el control de su auto

La conductora circulaba por avenida Gaona cuando atravesó una plazoleta e impactó de lleno contra un árbol. Bomberos, Policía y SAME trabajaron en el lugar.

Una mujer de 30 años murió este miércoles por la madrugada luego de protagonizar un violento accidente en el barrio porteño de Villa Luro. La conductora perdió el control de su vehículo, atravesó una plazoleta y terminó chocando contra un árbol sobre la avenida Juan B. Justo.

El hecho ocurrió cerca de las 4 de la mañana, cuando la víctima manejaba un Nissan Tiida plateado por avenida Gaona. Según las primeras reconstrucciones, debía tomar una curva natural hacia la derecha para continuar por Juan B. Justo, pero por motivos que todavía son materia de investigación siguió de largo.

Fuentes policiales indicaron que el auto habría dado varios tumbos antes de impactar de lleno contra un árbol ubicado en una plazoleta de la zona. Tras un llamado al 911, efectivos de la Comisaría Vecinal 10 A, Bomberos de la Ciudad y personal del SAME acudieron al lugar.

Cuando los médicos llegaron al sitio encontraron a la mujer atrapada dentro del vehículo y confirmaron que ya había fallecido a raíz de las graves heridas sufridas en el choque.

Peritos de la Policía de la Ciudad trabajaban esta mañana para determinar qué causó el siniestro y si hubo algún otro factor involucrado en la maniobra que terminó en tragedia.