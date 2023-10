Nafta: Massa advirtió que, si mañana no se normaliza, no se exportará petróleo

El ministro de Economía y candidato a presidente de UP, Sergio Massa, reclamó a las petroleras que normalicen la provisión de combustibles para mañana, bajo amenaza de no permitirles exportar crudo. “Si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento de combustibles, desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación porque primero el petróleo de los argentinos es de los argentinos”, sostuvo durante una conferencia de prensa en Tucumán, donde participó de la jura del gobernador Osvaldo Jaldo.